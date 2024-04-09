https://ria.ru/20240409/dorogi-1938809537.html

В Курганской области из-за паводка перекрыли несколько дорог

В Курганской области из-за паводка перекрыли несколько дорог - РИА Новости, 09.04.2024

В Курганской области из-за паводка перекрыли несколько дорог

Ряд межмуниципальных дорог в трех округах Курганской области - Зверинологовском, Целинном, Шумихинском - закрыли для движения автотранспорта из-за паводка,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:57

2024-04-09T12:57

2024-04-09T13:13

курганская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938758097_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_441eacf19ab393f1d0c37cee85e6dc26.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Ряд межмуниципальных дорог в трех округах Курганской области - Зверинологовском, Целинном, Шумихинском - закрыли для движения автотранспорта из-за паводка, сообщил во вторник "Курганавтодор"."В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыли для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Целинном и Шумихинском округах, а также отдельные дороги в городе Кургане", - говорится в сообщении.Так, в Кургане перекрыто движение на автомобильных мостах через реку Тобол по улице Кирова, через реку Тобол в Малом Чаусове, перекрыто движение по улице Гагарина от поворота на аэропорт до выезда из города, уточняется в сообщении.В Звериноголовском округе перекрыто движение на автомобильном мосту через реку Тобол на автодороге Звериноголовское - Сосновая Роща. Движение в сторону населенных пунктов Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное перекрыто для всех видов транспорта. Маршрут объезда - "Звериноголовское-Курган-Куртамыш", уточнили в "Курганавтодоре".В Каргапольском округе закрыто движение на 3-м километре автодороги с. Долговское – д. Жарниково, отсутствует транспортное сообщение с д. Жарниково, движение возможно только при помощи плавсредств, добавляется в сообщении.Также закрыто движение на региональной автодороге "Иртыш" – Шумиха – Усть-Уйское – граница Казахстана" и на мостовом сооружении на подъезде к с. Усть-Уйское, в селе Усть-Уйское налажено транспортное сообщение при помощи плавсредств, организована ежедневная лодочная переправа, подготовлена площадка для санавиации.Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938759493.html

https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия