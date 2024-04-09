Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области из-за паводка перекрыли несколько дорог - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 09.04.2024 (обновлено: 13:13 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/dorogi-1938809537.html
В Курганской области из-за паводка перекрыли несколько дорог
В Курганской области из-за паводка перекрыли несколько дорог - РИА Новости, 09.04.2024
В Курганской области из-за паводка перекрыли несколько дорог
Ряд межмуниципальных дорог в трех округах Курганской области - Зверинологовском, Целинном, Шумихинском - закрыли для движения автотранспорта из-за паводка,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:57
2024-04-09T13:13
курганская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938758097_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_441eacf19ab393f1d0c37cee85e6dc26.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Ряд межмуниципальных дорог в трех округах Курганской области - Зверинологовском, Целинном, Шумихинском - закрыли для движения автотранспорта из-за паводка, сообщил во вторник "Курганавтодор"."В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыли для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Целинном и Шумихинском округах, а также отдельные дороги в городе Кургане", - говорится в сообщении.Так, в Кургане перекрыто движение на автомобильных мостах через реку Тобол по улице Кирова, через реку Тобол в Малом Чаусове, перекрыто движение по улице Гагарина от поворота на аэропорт до выезда из города, уточняется в сообщении.В Звериноголовском округе перекрыто движение на автомобильном мосту через реку Тобол на автодороге Звериноголовское - Сосновая Роща. Движение в сторону населенных пунктов Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное перекрыто для всех видов транспорта. Маршрут объезда - "Звериноголовское-Курган-Куртамыш", уточнили в "Курганавтодоре".В Каргапольском округе закрыто движение на 3-м километре автодороги с. Долговское – д. Жарниково, отсутствует транспортное сообщение с д. Жарниково, движение возможно только при помощи плавсредств, добавляется в сообщении.Также закрыто движение на региональной автодороге "Иртыш" – Шумиха – Усть-Уйское – граница Казахстана" и на мостовом сооружении на подъезде к с. Усть-Уйское, в селе Усть-Уйское налажено транспортное сообщение при помощи плавсредств, организована ежедневная лодочная переправа, подготовлена площадка для санавиации.Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938759493.html
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938758097_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ece25779672ca4803b1213dabee4dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Курганской области из-за паводка перекрыли несколько дорог

В Курганской области из-за паводка перекрыли несколько межмуниципальных дорог

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Ряд межмуниципальных дорог в трех округах Курганской области - Зверинологовском, Целинном, Шумихинском - закрыли для движения автотранспорта из-за паводка, сообщил во вторник "Курганавтодор".
"В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыли для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Целинном и Шумихинском округах, а также отдельные дороги в городе Кургане", - говорится в сообщении.
Наводнение в Орске в 1957 году - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году
Вчера, 10:07
Так, в Кургане перекрыто движение на автомобильных мостах через реку Тобол по улице Кирова, через реку Тобол в Малом Чаусове, перекрыто движение по улице Гагарина от поворота на аэропорт до выезда из города, уточняется в сообщении.
В Звериноголовском округе перекрыто движение на автомобильном мосту через реку Тобол на автодороге Звериноголовское - Сосновая Роща. Движение в сторону населенных пунктов Бугровое, Прорывное, Озерное, Редуть, Искра, Лебедевка, Труд и Знание, Северное перекрыто для всех видов транспорта. Маршрут объезда - "Звериноголовское-Курган-Куртамыш", уточнили в "Курганавтодоре".
В Каргапольском округе закрыто движение на 3-м километре автодороги с. Долговское – д. Жарниково, отсутствует транспортное сообщение с д. Жарниково, движение возможно только при помощи плавсредств, добавляется в сообщении.
Паводковая ситуация в городе Курган - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Власти Кургана спрогнозировали максимальный уровень воды в реке Тобол
Вчера, 09:49
Также закрыто движение на региональной автодороге "Иртыш" – Шумиха – Усть-Уйское – граница Казахстана" и на мостовом сооружении на подъезде к с. Усть-Уйское, в селе Усть-Уйское налажено транспортное сообщение при помощи плавсредств, организована ежедневная лодочная переправа, подготовлена площадка для санавиации.
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
Затопленный Орск с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Оренбургский губернатор назвал паводок 2024 года самым мощным в истории
6 апреля, 21:15
 
Курганская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала