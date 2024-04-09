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Юрист предложил не взимать плату с военных за проезд по платным дорогам - РИА Новости, 09.04.2024
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10:37 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/doroga-1938771241.html
Юрист предложил не взимать плату с военных за проезд по платным дорогам
Юрист предложил не взимать плату с военных за проезд по платным дорогам - РИА Новости, 09.04.2024
Юрист предложил не взимать плату с военных за проезд по платным дорогам
Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил предоставить право бесплатного проезда военным и волонтерам по платным... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:37
2024-04-09T10:37
общество
иван соловьев (юрист)
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил предоставить право бесплатного проезда военным и волонтерам по платным автомобильным дорогам. Соответствующее обращение Соловьев направил на имя вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. В частности, юрист предлагает дополнить федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, предоставив право бесплатного проезда автомобилям Минобороны России, волонтерам, перевозящим гуманитарную помощь военным, ветеранам и инвалидам СВО. "Несмотря на возможность следования по бесплатным дорогам, проезд по трассе М4 (Дон) существенно сокращает время, которое необходимо военной технике для того, чтобы прибыть в зону военных действий. Учитывая интенсивность военных действий, необходимость оперативной доставки личного состава, а также эвакуации раненых бойцов, экономия нескольких часов может стать решающей как для спасения человеческой жизни, так и для изменения ситуации на фронте", - сказал Соловьев РИА Новости. По его словам, при условии соответствующей регистрации и получения статуса волонтера, автомобили и колонны, доставляющие гуманитарные грузы военным, так же могли бы освобождаться от платы за проезд, поскольку волонтеры за свои средства уже приобрели необходимые для военнослужащих оборудование, питание, книги и прочие. При этом Соловьев подчеркнул, что бесплатный проезд автомобилей Минобороны и волонтеров может носить временный характер на время проведения боевых действий. "Освобождение от платы за проезд инвалидов и ветеранов СВО является чувствительным вопросом социальной справедливости. Уверен, что рискуя своей жизнью и заплатив кровью и своим здоровьем за будущее нашей страны, они имеют полное право воспользоваться для проезда более комфортными дорогами. Конечно, с условием нахождения самого ветерана или инвалида в автомобиле", - подчеркнул юрист.
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общество, иван соловьев (юрист), марат хуснуллин
Общество, Иван Соловьев (юрист), Марат Хуснуллин
Юрист предложил не взимать плату с военных за проезд по платным дорогам

Соловьев предложил предоставить бесплатный проезд военным по платным дорогам

© РИА Новости / Алексей КуденкоПункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил предоставить право бесплатного проезда военным и волонтерам по платным автомобильным дорогам.
Соответствующее обращение Соловьев направил на имя вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. В частности, юрист предлагает дополнить федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, предоставив право бесплатного проезда автомобилям Минобороны России, волонтерам, перевозящим гуманитарную помощь военным, ветеранам и инвалидам СВО.
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"Несмотря на возможность следования по бесплатным дорогам, проезд по трассе М4 (Дон) существенно сокращает время, которое необходимо военной технике для того, чтобы прибыть в зону военных действий. Учитывая интенсивность военных действий, необходимость оперативной доставки личного состава, а также эвакуации раненых бойцов, экономия нескольких часов может стать решающей как для спасения человеческой жизни, так и для изменения ситуации на фронте", - сказал Соловьев РИА Новости.
По его словам, при условии соответствующей регистрации и получения статуса волонтера, автомобили и колонны, доставляющие гуманитарные грузы военным, так же могли бы освобождаться от платы за проезд, поскольку волонтеры за свои средства уже приобрели необходимые для военнослужащих оборудование, питание, книги и прочие.
При этом Соловьев подчеркнул, что бесплатный проезд автомобилей Минобороны и волонтеров может носить временный характер на время проведения боевых действий.
"Освобождение от платы за проезд инвалидов и ветеранов СВО является чувствительным вопросом социальной справедливости. Уверен, что рискуя своей жизнью и заплатив кровью и своим здоровьем за будущее нашей страны, они имеют полное право воспользоваться для проезда более комфортными дорогами. Конечно, с условием нахождения самого ветерана или инвалида в автомобиле", - подчеркнул юрист.
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