https://ria.ru/20240409/doroga-1938771241.html

Юрист предложил не взимать плату с военных за проезд по платным дорогам

Юрист предложил не взимать плату с военных за проезд по платным дорогам - РИА Новости, 09.04.2024

Юрист предложил не взимать плату с военных за проезд по платным дорогам

Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил предоставить право бесплатного проезда военным и волонтерам по платным... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:37

2024-04-09T10:37

2024-04-09T10:37

общество

иван соловьев (юрист)

марат хуснуллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/34/1561703472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8238b8092680582dd037b9494d532eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев предложил предоставить право бесплатного проезда военным и волонтерам по платным автомобильным дорогам. Соответствующее обращение Соловьев направил на имя вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. В частности, юрист предлагает дополнить федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, предоставив право бесплатного проезда автомобилям Минобороны России, волонтерам, перевозящим гуманитарную помощь военным, ветеранам и инвалидам СВО. "Несмотря на возможность следования по бесплатным дорогам, проезд по трассе М4 (Дон) существенно сокращает время, которое необходимо военной технике для того, чтобы прибыть в зону военных действий. Учитывая интенсивность военных действий, необходимость оперативной доставки личного состава, а также эвакуации раненых бойцов, экономия нескольких часов может стать решающей как для спасения человеческой жизни, так и для изменения ситуации на фронте", - сказал Соловьев РИА Новости. По его словам, при условии соответствующей регистрации и получения статуса волонтера, автомобили и колонны, доставляющие гуманитарные грузы военным, так же могли бы освобождаться от платы за проезд, поскольку волонтеры за свои средства уже приобрели необходимые для военнослужащих оборудование, питание, книги и прочие. При этом Соловьев подчеркнул, что бесплатный проезд автомобилей Минобороны и волонтеров может носить временный характер на время проведения боевых действий. "Освобождение от платы за проезд инвалидов и ветеранов СВО является чувствительным вопросом социальной справедливости. Уверен, что рискуя своей жизнью и заплатив кровью и своим здоровьем за будущее нашей страны, они имеют полное право воспользоваться для проезда более комфортными дорогами. Конечно, с условием нахождения самого ветерана или инвалида в автомобиле", - подчеркнул юрист.

https://ria.ru/20240123/biznesmen-1922899795.html

https://ria.ru/20231213/pomosch-1915631270.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, иван соловьев (юрист), марат хуснуллин