https://ria.ru/20240409/donetsk-1938865940.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания техникума и общежития
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания техникума и общежития - РИА Новости, 09.04.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания техникума и общежития
Здания Донецкого финансово-экономического техникума и его общежития получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:57
2024-04-09T15:57
2024-04-09T15:57
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Здания Донецкого финансово-экономического техникума и его общежития получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Васнецова пострадали здания котельной, а также Донецкого финансово-экономического техникума и его общежития. Повреждены фасады и остекления", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что в 14.10 ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20240406/obstrel-1938251798.html
https://ria.ru/20240119/raketa-1922351283.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания техникума и общежития
Кулемзин: при обстреле Донецка повреждены здания техникума и общежития