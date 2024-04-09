https://ria.ru/20240409/donetsk-1938865940.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания техникума и общежития

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания техникума и общежития - РИА Новости, 09.04.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания техникума и общежития

Здания Донецкого финансово-экономического техникума и его общежития получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:57

2024-04-09T15:57

2024-04-09T15:57

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Здания Донецкого финансово-экономического техникума и его общежития получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Васнецова пострадали здания котельной, а также Донецкого финансово-экономического техникума и его общежития. Повреждены фасады и остекления", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что в 14.10 ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240406/obstrel-1938251798.html

https://ria.ru/20240119/raketa-1922351283.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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