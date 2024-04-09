https://ria.ru/20240409/dietolog-1938734095.html

Врач порекомендовала не садиться на диету весной

Врач порекомендовала не садиться на диету весной - РИА Новости, 09.04.2024

Врач порекомендовала не садиться на диету весной

Садиться на диету весной нежелательно, так как потребности организма в этот период кратно увеличиваются, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T03:04

2024-04-09T03:04

2024-04-09T03:05

общество

маргарита королева

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Садиться на диету весной нежелательно, так как потребности организма в этот период кратно увеличиваются, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева. "Самое главное весной - есть, потому что многие, особенно наши красивые девушки, хотят стать еще красивее, готовятся к лету, поэтому отказываются от еды и переходят на полуголодное питание. Никаких диет в этот период не желательно использовать", - рассказала Королева. Врач отметила, что потребности организма весной кратно увеличиваются, и питание должно быть разнообразным. "Должны быть источники белка, как животного, так и растительного происхождения. Должны быть источники углеводов, как простых, так и сложных. Конечно, должны быть полезные жиры, привносящие в наш организм витамины А, Е - крайне необходимые для поддержания нашего иммунитета. Кроме того, жиры формируют липидную мантию для каждой клетки, поддерживают иммунный статус и являются неотъемлемым источником энергии", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240405/dieta-1937940251.html

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общество, маргарита королева, россия