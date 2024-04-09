https://ria.ru/20240409/detsad-1938751828.html

В Орске из-за наводнения перестали взимать плату за детсады

В Орске из-за наводнения перестали взимать плату за детсады - РИА Новости, 09.04.2024

В Орске из-за наводнения перестали взимать плату за детсады

Плату за детские сады не будут взимать в частично затопленном Орске во время ЧС, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:06

2024-04-09T09:06

2024-04-09T09:17

орск

происшествия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Плату за детские сады не будут взимать в частично затопленном Орске во время ЧС, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."Сегодня утром принял решение приостановить начисление родительской платы за детские сады на период ЧС. Обращаюсь к коллегам из соседних территорий, которые приняли наших дошколят, также поддержать людей, попавших в беду", - написал мэр.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938749969.html

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, происшествия, наводнения в россии — 2024