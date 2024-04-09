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В Орске из-за наводнения перестали взимать плату за детсады
В Орске из-за наводнения перестали взимать плату за детсады - РИА Новости, 09.04.2024
В Орске из-за наводнения перестали взимать плату за детсады
Плату за детские сады не будут взимать в частично затопленном Орске во время ЧС, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:06
2024-04-09T09:06
2024-04-09T09:17
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наводнения в россии — 2024
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Плату за детские сады не будут взимать в частично затопленном Орске во время ЧС, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."Сегодня утром принял решение приостановить начисление родительской платы за детские сады на период ЧС. Обращаюсь к коллегам из соседних территорий, которые приняли наших дошколят, также поддержать людей, попавших в беду", - написал мэр.Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938749969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, происшествия, наводнения в россии — 2024
Орск, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Орске из-за наводнения перестали взимать плату за детсады
В Орске приостановили начисление родительской платы за детсады на период ЧС