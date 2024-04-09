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В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм - РИА Новости, 09.04.2024
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18:27 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/debosh-1938919778.html
В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм
В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм - РИА Новости, 09.04.2024
В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм
В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал поджечь Храм Архангела Михаила - сам он объяснил свой поступок разочарованием в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:27
2024-04-09T18:27
происшествия
зеленоград
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал поджечь Храм Архангела Михаила - сам он объяснил свой поступок разочарованием в Боге, сообщает пресс-служба московского управления ведомства. По данным ведомства, по сигналу "тревога" с одного из охраняемых храмов на улице Панфилова прибыли сотрудники Росгвардии. "Священнослужитель пояснил, что неизвестный мужчина зашел в храм, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и поджогом, а также разбил кулаком икону "Неупиваемая Чаша", - говорится в релизе. Силовики задержали дебошира, ранее судимого 37-летнего уроженца Удмуртии, который "находился в состоянии алкогольного опьянения и [изначально] внятно объяснить мотивы своего поступка не смог". На видео, опубликованном ведомством, мужчина рассказал, что задержан за то, что разбил икону, потому что "перестал верить в Бога". Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции, о его судьбе ничего не сообщается.
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происшествия, зеленоград, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Зеленоград, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм

Росгвардия задержала в Зеленограде пьяного мужчину, устроившего дебош в храме

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал поджечь Храм Архангела Михаила - сам он объяснил свой поступок разочарованием в Боге, сообщает пресс-служба московского управления ведомства.
По данным ведомства, по сигналу "тревога" с одного из охраняемых храмов на улице Панфилова прибыли сотрудники Росгвардии. "Священнослужитель пояснил, что неизвестный мужчина зашел в храм, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и поджогом, а также разбил кулаком икону "Неупиваемая Чаша", - говорится в релизе.
Силовики задержали дебошира, ранее судимого 37-летнего уроженца Удмуртии, который "находился в состоянии алкогольного опьянения и [изначально] внятно объяснить мотивы своего поступка не смог".
На видео, опубликованном ведомством, мужчина рассказал, что задержан за то, что разбил икону, потому что "перестал верить в Бога". Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции, о его судьбе ничего не сообщается.
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ПроисшествияЗеленоградФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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