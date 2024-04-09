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В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм
В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм - РИА Новости, 09.04.2024
В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм
В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал поджечь Храм Архангела Михаила - сам он объяснил свой поступок разочарованием в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:27
2024-04-09T18:27
2024-04-09T18:27
происшествия
зеленоград
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал поджечь Храм Архангела Михаила - сам он объяснил свой поступок разочарованием в Боге, сообщает пресс-служба московского управления ведомства. По данным ведомства, по сигналу "тревога" с одного из охраняемых храмов на улице Панфилова прибыли сотрудники Росгвардии. "Священнослужитель пояснил, что неизвестный мужчина зашел в храм, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и поджогом, а также разбил кулаком икону "Неупиваемая Чаша", - говорится в релизе. Силовики задержали дебошира, ранее судимого 37-летнего уроженца Удмуртии, который "находился в состоянии алкогольного опьянения и [изначально] внятно объяснить мотивы своего поступка не смог". На видео, опубликованном ведомством, мужчина рассказал, что задержан за то, что разбил икону, потому что "перестал верить в Бога". Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции, о его судьбе ничего не сообщается.
https://ria.ru/20240111/proisshestvie-1920695720.html
зеленоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленоград, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Зеленоград, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм
Росгвардия задержала в Зеленограде пьяного мужчину, устроившего дебош в храме
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал поджечь Храм Архангела Михаила - сам он объяснил свой поступок разочарованием в Боге, сообщает пресс-служба московского управления ведомства.
По данным ведомства, по сигналу "тревога" с одного из охраняемых храмов на улице Панфилова прибыли сотрудники Росгвардии. "Священнослужитель пояснил, что неизвестный мужчина зашел в храм, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и поджогом, а также разбил кулаком икону "Неупиваемая Чаша", - говорится в релизе.
Силовики задержали дебошира, ранее судимого 37-летнего уроженца Удмуртии, который "находился в состоянии алкогольного опьянения и [изначально] внятно объяснить мотивы своего поступка не смог".
На видео, опубликованном ведомством, мужчина рассказал, что задержан за то, что разбил икону, потому что "перестал верить в Бога". Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции, о его судьбе ничего не сообщается.