https://ria.ru/20240409/debosh-1938919778.html

В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм

В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм - РИА Новости, 09.04.2024

В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм

В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал поджечь Храм Архангела Михаила - сам он объяснил свой поступок разочарованием в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:27

2024-04-09T18:27

2024-04-09T18:27

происшествия

зеленоград

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал поджечь Храм Архангела Михаила - сам он объяснил свой поступок разочарованием в Боге, сообщает пресс-служба московского управления ведомства. По данным ведомства, по сигналу "тревога" с одного из охраняемых храмов на улице Панфилова прибыли сотрудники Росгвардии. "Священнослужитель пояснил, что неизвестный мужчина зашел в храм, выражался нецензурной бранью, угрожал физической расправой и поджогом, а также разбил кулаком икону "Неупиваемая Чаша", - говорится в релизе. Силовики задержали дебошира, ранее судимого 37-летнего уроженца Удмуртии, который "находился в состоянии алкогольного опьянения и [изначально] внятно объяснить мотивы своего поступка не смог". На видео, опубликованном ведомством, мужчина рассказал, что задержан за то, что разбил икону, потому что "перестал верить в Бога". Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции, о его судьбе ничего не сообщается.

https://ria.ru/20240111/proisshestvie-1920695720.html

зеленоград

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, зеленоград, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)