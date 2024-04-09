https://ria.ru/20240409/damby-1938889440.html

В Свердловской области проверят все дамбы

В Свердловской области проверят все дамбы - РИА Новости, 09.04.2024

В Свердловской области проверят все дамбы

Все гидротехнические сооружения в Свердловской области проверят при подготовке к весеннему половодью, заявил заместитель губернатора региона Алексей Шмыков в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:50

2024-04-09T16:50

2024-04-09T16:50

свердловская область

орск

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Все гидротехнические сооружения в Свердловской области проверят при подготовке к весеннему половодью, заявил заместитель губернатора региона Алексей Шмыков в своем Telegram-канале. "Сегодня поручил усилить меры по подготовке к весеннему половодью на территориях Свердловской области. Перед собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующим организациям совместно с контролирующими структурами поставил задачу обеспечить проверку всех гидротехнических сооружений, в том числе дамб и плотин, а также обеспечить непрерывный контроль и измерение уровня воды в водохранилищах", – написал Шмыков. Он уточнил, что особое внимание необходимо уделить гидротехническим объектам в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Белоярском, Талицком, Полевском городских округах и Нижнесергинском муниципальном районе. Их капитальный ремонт запланирован на 2024 год, подчеркнул замгубернатора. По прогнозам уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайные ситуации, вызванные высоким уровнем воды в реках, в Свердловской области не прогнозируются. В региональном главке МЧС отмечают: к работе по ликвидации паводков готовы более 12,3 тысячи специалистов, свыше 2,6 тысячи единиц техники, 69 единиц плавательных средств и 10 единиц авиатехники. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. В Курганской области губернатор региона ввел режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938767916.html

https://ria.ru/20240409/orsk-1938750212.html

свердловская область

орск

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

свердловская область, орск, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия