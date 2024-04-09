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В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста - РИА Новости, 09.04.2024
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01:41 09.04.2024 (обновлено: 01:53 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/chp-1938731408.html
В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста
В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста - РИА Новости, 09.04.2024
В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста
В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста до 455 человек, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T01:41
2024-04-09T01:53
происшествия
василий анохин
обрушение путепровода в вязьме
вязьма
россия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста до 455 человек, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники задействовали для устранения последствий обрушения путепровода в Вязьме", — написал Анохин. Обрушение путепровода в ВязьмеВ понедельник вечером в Вязьме обрушился путепровод, когда на нем находились легковой автомобиль и грузовик. По данным управления МЧС, один человек погиб, пятерых госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в региональном Минздраве.Как сообщили в областном Министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики, обрушение привело к повреждению сетей газоснабжения, из-за чего около 8800 человек в Вяземском и Темкинском районах остались без газа.В Московской железной дороге отметили, что в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД создали оперативный штаб.Анохин взял ситуацию под личный контроль. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.СК возбудил уголовное дело.
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Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области
Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону. Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы. Кадры РИА Новости с места обрушения.
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происшествия, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме, вязьма, россия
Происшествия, Василий Анохин, Обрушение путепровода в Вязьме, Вязьма, Россия
В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста

В Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста до 455 человек, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники задействовали для устранения последствий обрушения путепровода в Вязьме", — написал Анохин.

Обрушение путепровода в Вязьме

В понедельник вечером в Вязьме обрушился путепровод, когда на нем находились легковой автомобиль и грузовик. По данным управления МЧС, один человек погиб, пятерых госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в региональном Минздраве.
Как сообщили в областном Министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики, обрушение привело к повреждению сетей газоснабжения, из-за чего около 8800 человек в Вяземском и Темкинском районах остались без газа.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области
В Московской железной дороге отметили, что в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД создали оперативный штаб.
Анохин взял ситуацию под личный контроль. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.
СК возбудил уголовное дело.
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме
Вчера, 22:05
 
ПроисшествияВасилий АнохинОбрушение путепровода в ВязьмеВязьмаРоссия
 
 
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