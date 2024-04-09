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В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста
В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста - РИА Новости, 09.04.2024
В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста
В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста до 455 человек, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T01:41
2024-04-09T01:41
2024-04-09T01:53
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василий анохин
обрушение путепровода в вязьме
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста до 455 человек, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники задействовали для устранения последствий обрушения путепровода в Вязьме", — написал Анохин. Обрушение путепровода в ВязьмеВ понедельник вечером в Вязьме обрушился путепровод, когда на нем находились легковой автомобиль и грузовик. По данным управления МЧС, один человек погиб, пятерых госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в региональном Минздраве.Как сообщили в областном Министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики, обрушение привело к повреждению сетей газоснабжения, из-за чего около 8800 человек в Вяземском и Темкинском районах остались без газа.В Московской железной дороге отметили, что в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД создали оперативный штаб.Анохин взял ситуацию под личный контроль. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.СК возбудил уголовное дело.
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Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области
Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону.
Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы.
Кадры РИА Новости с места обрушения.
2024-04-09T01:41
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Происшествия, Василий Анохин, Обрушение путепровода в Вязьме, Вязьма, Россия
В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста
В Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста