https://ria.ru/20240409/chp-1938731408.html

В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста

В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста - РИА Новости, 09.04.2024

В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста

В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста до 455 человек, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T01:41

2024-04-09T01:41

2024-04-09T01:53

происшествия

василий анохин

обрушение путепровода в вязьме

вязьма

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938707601_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_78a77b7a1dd7d8fe993567a8a93dc2e5.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Вязьме увеличили число ликвидирующих последствия обрушения моста до 455 человек, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники задействовали для устранения последствий обрушения путепровода в Вязьме", — написал Анохин. Обрушение путепровода в ВязьмеВ понедельник вечером в Вязьме обрушился путепровод, когда на нем находились легковой автомобиль и грузовик. По данным управления МЧС, один человек погиб, пятерых госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, уточнили в региональном Минздраве.Как сообщили в областном Министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики, обрушение привело к повреждению сетей газоснабжения, из-за чего около 8800 человек в Вяземском и Темкинском районах остались без газа.В Московской железной дороге отметили, что в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД создали оперативный штаб.Анохин взял ситуацию под личный контроль. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20240408/prolet-1938719950.html

вязьма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обрушения путепровода в Смоленской области Уголовное дело возбуждено после обрушения путепровода с несколькими автомобилями в Смоленской области, сообщает СУСК по региону. Следователи выехали на место происшествия, проводится его осмотр, назначаются экспертизы и допрашиваются очевидцы. Кадры РИА Новости с места обрушения. 2024-04-09T01:41 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме, вязьма, россия