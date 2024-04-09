https://ria.ru/20240409/chibis-1938872867.html
Состояние раненого губернатора Мурманской области улучшается
Состояние раненого губернатора Мурманской области улучшается - РИА Новости, 09.04.2024
Состояние раненого губернатора Мурманской области улучшается
Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который на прошлой неделе получил ножевое ранение, улучшается, опасный период миновал, медики переводят... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:11
2024-04-09T16:11
2024-04-09T16:19
мурманская область
происшествия
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который на прошлой неделе получил ножевое ранение, улучшается, опасный период миновал, медики переводят его из реанимации в палату хирургического профиля, сообщил глава минздрава региона Дмитрий Панычев."Состояние Андрея Владимировича (Чибиса – ред.) улучшается, безусловно, благодаря его крепкому здоровью и стараниям врачей. Самый опасный период миновал. Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию", - рассказал глава регионального минздрава, слова которого приводит оперативный штаб региона.Ранее Чибис опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он встает на ноги и ходит по палате. Глава региона отметил, что выполняет все предписания врачей, чтобы быстрее вернуться к работе.Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Суд заключил его под стражу до 5 июня. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжает лечение.
https://ria.ru/20240406/chibis-1938242726.html
https://ria.ru/20240405/chibis-1938026191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, происшествия, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Происшествия, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Состояние раненого губернатора Мурманской области улучшается
Минздрав: раненого губернатора Чибиса перевели из реанимации в хирургию
МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который на прошлой неделе получил ножевое ранение, улучшается, опасный период миновал, медики переводят его из реанимации в палату хирургического профиля, сообщил глава минздрава региона Дмитрий Панычев.
"Состояние Андрея Владимировича (Чибиса – ред.) улучшается, безусловно, благодаря его крепкому здоровью и стараниям врачей. Самый опасный период миновал. Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию", - рассказал глава регионального минздрава, слова которого приводит оперативный штаб региона.
Ранее Чибис опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он встает на ноги и ходит по палате. Глава региона отметил, что выполняет все предписания врачей, чтобы быстрее вернуться к работе.
Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии
. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК
задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Суд заключил его под стражу до 5 июня. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжает лечение.