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Губернатор Мурманской области надеется поскорее вернуться к работе - РИА Новости, 09.04.2024
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11:08 09.04.2024 (обновлено: 11:31 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/chibis-1938778234.html
Губернатор Мурманской области надеется поскорее вернуться к работе
Губернатор Мурманской области надеется поскорее вернуться к работе - РИА Новости, 09.04.2024
Губернатор Мурманской области надеется поскорее вернуться к работе
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого на прошлой неделе было совершено покушение, рассказал в своем Telegram-канале о том, что начал вставать... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:08
2024-04-09T11:31
мурманская область
происшествия
андрей чибис
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого на прошлой неделе было совершено покушение, рассказал в своем Telegram-канале о том, что начал вставать и ходить по палате в больнице и надеется как можно скорее вернуться к работе."Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю всё, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться", - написал Чибис.Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Суд заключил его под стражу до 5 июня. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжает лечение.
https://ria.ru/20240406/chibis-1938214422.html
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60
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Мурманский губернатор Чибис в больнице после ножевого ранения
Мурманский губернатор Чибис сообщил, что начал вставать после ножевого ранения и надеется быстрее вернуться к работе
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мурманская область, происшествия, андрей чибис, нападение на губернатора мурманской области чибиса
Мурманская область, Происшествия, Андрей Чибис, Нападение на губернатора Мурманской области Чибиса
Губернатор Мурманской области надеется поскорее вернуться к работе

Губернатор Чибис рассказал, что начал вставать на ноги после ножевого ранения

Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на которого на прошлой неделе было совершено покушение, рассказал в своем Telegram-канале о том, что начал вставать и ходить по палате в больнице и надеется как можно скорее вернуться к работе.
«
"Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю всё, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться", - написал Чибис.
Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено 4 апреля вечером. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. Суд заключил его под стражу до 5 июня. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжает лечение.
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