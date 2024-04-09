https://ria.ru/20240409/chemk-1938773500.html

Сын экс-владельца ЧЭМК обжаловал решение о взыскании средств

Сын экс-владельца ЧЭМК обжаловал решение о взыскании средств - РИА Новости, 09.04.2024

Сын экс-владельца ЧЭМК обжаловал решение о взыскании средств

Сын бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова Михаил Антипов подал жалобу на решение арбитражного суда о взыскании... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:51

2024-04-09T10:51

2024-04-09T10:51

происшествия

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генеральная прокуратура рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Сын бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова Михаил Антипов подал жалобу на решение арбитражного суда о взыскании 105 миллиардов рублей, следует из данных суда. Согласно картотеке Арбитражного суда Челябинской области, апелляционная жалоба от Михаила Антипова на принятое 5 апреля решение поступила в суд 8 апреля. В этот же день от "Катав-Ивановского литейного завода" поступило ходатайство об отмене обеспечительных мер. Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиарда рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. Позже от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований - до 105 миллиардов рублей. Также в число ответчиков по иску добавлены ООО "Группа компаний Ариант", ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы. Суд иск удовлетворил. Генпрокуратура РФ также просила в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", а также 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащие компании Антипова "Эталон".

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происшествия, челябинская область, россия, генеральная прокуратура рф, эталон