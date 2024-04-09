https://ria.ru/20240409/cheboksary-1938870440.html

Мэр Чебоксар досрочно ушел в отставку

Мэр Чебоксар досрочно ушел в отставку - РИА Новости, 09.04.2024

Мэр Чебоксар досрочно ушел в отставку

Полномочия главы Чебоксар Дениса Спирина прекращены досрочно, сообщается на сайте городского собрания депутатов. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:05

2024-04-09T16:05

2024-04-09T16:10

политика

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Полномочия главы Чебоксар Дениса Спирина прекращены досрочно, сообщается на сайте городского собрания депутатов. "Уважаемые горожане, принял решение о сложении полномочий главы города. Для меня это непростое решение, но оно взвешенно и хорошо обдумано. В ближайшее время намерен немного отдохнуть, затем продолжу трудиться на благо нашей страны", - написал Спирин в своем Telegram-канале. Он поблагодарил команду администрации Чебоксар и жителей города за доверие, заявив, что "с теплотой будет вспоминать годы на посту руководителя города". Депутаты Чебоксарского городского собрания на внеочередном заседании во вторник приняли отставку главы города. "Народные избранники удовлетворили заявление главы города Чебоксары Спирина Дениса Вадимовича о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в сообщении. Временно исполняющим полномочия главы Чебоксар назначен заместитель главы администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства Владимир Доброхотов. Спирин был избран главой столицы Чувашии после перехода на "одноглавую" систему управления 26 декабря 2023 года. До этого с декабря 2021 года он занимал должность главы администрации Чебоксар.

https://ria.ru/20240125/novosibirsk-1923348751.html

https://ria.ru/20230623/lyubarskiy-1880054517.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, чебоксары, чувашская республика (чувашия)