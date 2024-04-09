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В Белоруссии запретили продажу четырех видов чая - РИА Новости, 09.04.2024
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10:42 09.04.2024 (обновлено: 15:13 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/chay-1938772082.html
В Белоруссии запретили продажу четырех видов чая
В Белоруссии запретили продажу четырех видов чая - РИА Новости, 09.04.2024
В Белоруссии запретили продажу четырех видов чая
В Белоруссии запретили продажу четырех видов пакетированного чая, производимого в России, сообщила пресс-служба белорусского Минздрава в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:42
2024-04-09T15:13
россия
белоруссия
экономика
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МИНСК, 8 апр — РИА Новости. В Белоруссии запретили продажу четырех видов пакетированного чая, производимого в России, сообщила пресс-служба белорусского Минздрава в Telegram-канале. &quot;В Республике Беларусь &lt;…&gt; выявлены факты обращения пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности&quot;, — говорится в заявлении.По данным ведомства, речь идет о двух видах черного чая "Принцесса Канди" и двух видах индийского чая "Гита" в пакетиках для разовой заварки. Органы и учреждения государственного санитарного надзора изымают из обращения остатки партий.Как сообщает Минздрав, российский изготовитель чая проводит корректирующие мероприятия, чтобы доказать стабильность процессов производства, хранения и транспортировки продукции, а также работу системы контроля безопасности. Ведомство не исключило последующую отмену ограничений.
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россия, белоруссия, экономика
Россия, Белоруссия, Экономика
В Белоруссии запретили продажу четырех видов чая

В Белоруссии запретили продажу чая "Принцесса Канди" и "Гита"

© Фото : freestocks.org / PexelsПакетик с чаем
Пакетик с чаем - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : freestocks.org / Pexels
Пакетик с чаем. Архивное фото
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МИНСК, 8 апр — РИА Новости. В Белоруссии запретили продажу четырех видов пакетированного чая, производимого в России, сообщила пресс-служба белорусского Минздрава в Telegram-канале.
«

"В Республике Беларусь <…> выявлены факты обращения пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, речь идет о двух видах черного чая "Принцесса Канди" и двух видах индийского чая "Гита" в пакетиках для разовой заварки. Органы и учреждения государственного санитарного надзора изымают из обращения остатки партий.
Как сообщает Минздрав, российский изготовитель чая проводит корректирующие мероприятия, чтобы доказать стабильность процессов производства, хранения и транспортировки продукции, а также работу системы контроля безопасности. Ведомство не исключило последующую отмену ограничений.
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