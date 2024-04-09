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"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 4,4 пункта - РИА Новости, 09.04.2024
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10:05 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/buterbrodeks-1938763911.html
"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 4,4 пункта
"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 4,4 пункта - РИА Новости, 09.04.2024
"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 4,4 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине марта снизился на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:05
2024-04-09T10:05
экономика
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине марта снизился на 4,4 пункта и составил 128,7 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Так, с 16 по 31 марта средний чек снизился по всем позициям: по огурцам - на 12,5% до 161 рубля, по ветчине - на 5,3%, до 196 рублей, по сахару - на 4,8%, до 59 рублей, по кофе - на 3,5%, до 191 рубля, по батону - на 2,5%, до 39 рублей, по сыру - на 1,5%, до 201 рубля, по сливочному маслу - на 0,6%, до 165 рублей. Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 4,4 пункта - до 128,7 пункта.
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экономика, россия
Экономика, Россия
"Бутербродекс" во второй половине марта снизился на 4,4 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" во второй половине марта снизился до 128,7 пункта

© Depositphotos.com / Julia MikhaylovaБутерброды с мягким сыром, фруктами и ягодами
Бутерброды с мягким сыром, фруктами и ягодами - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Depositphotos.com / Julia Mikhaylova
Бутерброды с мягким сыром, фруктами и ягодами . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине марта снизился на 4,4 пункта и составил 128,7 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
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По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Так, с 16 по 31 марта средний чек снизился по всем позициям: по огурцам - на 12,5% до 161 рубля, по ветчине - на 5,3%, до 196 рублей, по сахару - на 4,8%, до 59 рублей, по кофе - на 3,5%, до 191 рубля, по батону - на 2,5%, до 39 рублей, по сыру - на 1,5%, до 201 рубля, по сливочному маслу - на 0,6%, до 165 рублей.
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 4,4 пункта - до 128,7 пункта.
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