https://ria.ru/20240409/borrel-1938943116.html

"Он точно дипломат?" Дерзкое заявление Борреля о России вызвало шок в Сети

"Он точно дипломат?" Дерзкое заявление Борреля о России вызвало шок в Сети - РИА Новости, 09.04.2024

"Он точно дипломат?" Дерзкое заявление Борреля о России вызвало шок в Сети

Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за его слова об угрозе России Европе не только в рамках конфликта... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:27

2024-04-09T20:27

2024-04-09T20:28

россия

европа

украина

владимир путин

жозеп боррель

евросоюз

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за его слова об угрозе России Европе не только в рамках конфликта на Украине.На форуме в Брюсселе Боррель заявил: "Возможность войны высокой интенсивности в Европе - больше не фантазия. Чтобы сдержать противника, нам необходимы средства"."А Боррель точно дипломат, вы ничего не перепутали?" — спросил Houston Chamberlane."Что ж, продолжайте заливать огонь бензином — это явно поможет его потушить!" — сыронизировал Just Person."Пора начать мирные переговоры между Украиной и Россией. Давайте уже остынем и начнем спасать жизни, а? Очевидно же, что нынешняя стратегия не работает!" — призвал Globetrekker."Даже не могу себе представить европейцев, которые охотно пойдут в окопы вроде тех, что на Украине. И очень сомневаюсь, что европейская молодежь будет защищать (а если понадобится, даже сложит жизни) и за собственную-то страну — не говоря уже за весь континент...", — прокомментировал Loukas I."Ничего не могу поделать, но я связываю это разжигание войны и запугивание сугубо с предстоящими в ЕС выборами. Голосуйте за нас, а не то... Прискорбный день для демократии", — посетовала Mozzarella.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отмечал президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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https://ria.ru/20240409/naemnik-1938908417.html

https://ria.ru/20240409/tsel-1938889254.html

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россия, европа, украина, владимир путин, жозеп боррель, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, в мире