"Он точно дипломат?" Дерзкое заявление Борреля о России вызвало шок в Сети
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за его слова об угрозе России Европе не только в рамках конфликта на Украине.
«
"А Боррель точно дипломат, вы ничего не перепутали?" — спросил Houston Chamberlane.
"Что ж, продолжайте заливать огонь бензином — это явно поможет его потушить!" — сыронизировал Just Person.
"Пора начать мирные переговоры между Украиной и Россией. Давайте уже остынем и начнем спасать жизни, а? Очевидно же, что нынешняя стратегия не работает!" — призвал Globetrekker.
«
"Даже не могу себе представить европейцев, которые охотно пойдут в окопы вроде тех, что на Украине. И очень сомневаюсь, что европейская молодежь будет защищать (а если понадобится, даже сложит жизни) и за собственную-то страну — не говоря уже за весь континент...", — прокомментировал Loukas I.
"Ничего не могу поделать, но я связываю это разжигание войны и запугивание сугубо с предстоящими в ЕС выборами. Голосуйте за нас, а не то... Прискорбный день для демократии", — посетовала Mozzarella.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отмечал президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>