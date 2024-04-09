https://ria.ru/20240409/borrel-1938807317.html
Боррель призвал ЕС не рассчитывать на американский "зонтик безопасности"
Боррель призвал ЕС не рассчитывать на американский "зонтик безопасности" - РИА Новости, 09.04.2024
Боррель призвал ЕС не рассчитывать на американский "зонтик безопасности"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Евросоюз больше не рассчитывать на американский "зонтик безопасности". РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:47
2024-04-09T12:47
2024-04-09T12:47
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Евросоюз больше не рассчитывать на американский "зонтик безопасности". "Необходимо, чтобы граждане понимали, что американский зонтик, которых защищал нас во время холодной войны и после нее, возможно, не всегда будет на месте", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе. Глава евродипломатии добавил, что ЕС больше не может зависеть в вопросах обеспечения своей безопасности от того, кто руководит в Вашингтоне. "На следующем этапе развития Европе необходимо стоить совместную безопасность и оборону", - указал он.
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в мире, брюссель, вашингтон (штат), европа, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Брюссель, Вашингтон (штат), Европа, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель призвал ЕС не рассчитывать на американский "зонтик безопасности"
Боррель: ЕС не должен больше рассчитывать на зонтик безопасности США