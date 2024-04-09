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У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем, заявил Боррель - РИА Новости, 09.04.2024
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11:13 09.04.2024 (обновлено: 11:40 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/borrel-1938779515.html
У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем, заявил Боррель
У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем, заявил Боррель - РИА Новости, 09.04.2024
У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем, заявил Боррель
Евросоюз не сможет в обозримом будущем обзавестись собственной армией, так как государства-члены по-прежнему настаивают на сохранении национального суверенитета РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:13
2024-04-09T11:40
в мире
евросоюз
жозеп боррель
брюссель
украина
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Евросоюз не сможет в обозримом будущем обзавестись собственной армией, так как государства-члены по-прежнему настаивают на сохранении национального суверенитета в обороне, признал во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, также отвечающий в Еврокомиссии за вопросы обороны и безопасности."Государства – это первая линия. У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику", - сказал Боррель, выступая в Брюсселе на международном форуме.Он рассказал, что многие лидеры европейских государств предупреждали Еврокомиссию о своем несогласии с передачей полномочий в области обороны в ведение европейских институтов."Они не хотят отказываться от суверенитета в этой сфере, но мы должны сделать так, чтобы каждое государство работало", - сказал Боррель.По его словам, существует огромный потенциал сотрудничества между государствами-членами в сфере обороны, но сохраняются также и опасения и стремление обеспечить в первую очередь собственный оборонный комплекс в отдельно взятом государстве.Позитивным примером Боррель назвал создание Европейского фонда мира, из которого ЕС, в том числе, оплачивает часть расходов на поставки вооружения и боеприпасов Украине, а также подготовку украинских военных.
https://ria.ru/20210909/pushkov-1749278651.html
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, брюссель, украина, еврокомиссия
В мире, Евросоюз, Жозеп Боррель, Брюссель, Украина, Еврокомиссия
У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем, заявил Боррель

Боррель: оборона ЕС останется ответственностью государств-членов

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Евросоюз не сможет в обозримом будущем обзавестись собственной армией, так как государства-члены по-прежнему настаивают на сохранении национального суверенитета в обороне, признал во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, также отвечающий в Еврокомиссии за вопросы обороны и безопасности.
"Государства – это первая линия. У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику", - сказал Боррель, выступая в Брюсселе на международном форуме.
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Он рассказал, что многие лидеры европейских государств предупреждали Еврокомиссию о своем несогласии с передачей полномочий в области обороны в ведение европейских институтов.
"Они не хотят отказываться от суверенитета в этой сфере, но мы должны сделать так, чтобы каждое государство работало", - сказал Боррель.
По его словам, существует огромный потенциал сотрудничества между государствами-членами в сфере обороны, но сохраняются также и опасения и стремление обеспечить в первую очередь собственный оборонный комплекс в отдельно взятом государстве.
Позитивным примером Боррель назвал создание Европейского фонда мира, из которого ЕС, в том числе, оплачивает часть расходов на поставки вооружения и боеприпасов Украине, а также подготовку украинских военных.
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В миреЕвросоюзЖозеп БоррельБрюссельУкраинаЕврокомиссия
 
 
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