https://ria.ru/20240409/borrel-1938779515.html

У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем, заявил Боррель

У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем, заявил Боррель - РИА Новости, 09.04.2024

У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем, заявил Боррель

Евросоюз не сможет в обозримом будущем обзавестись собственной армией, так как государства-члены по-прежнему настаивают на сохранении национального суверенитета РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:13

2024-04-09T11:13

2024-04-09T11:40

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БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Евросоюз не сможет в обозримом будущем обзавестись собственной армией, так как государства-члены по-прежнему настаивают на сохранении национального суверенитета в обороне, признал во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, также отвечающий в Еврокомиссии за вопросы обороны и безопасности."Государства – это первая линия. У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику", - сказал Боррель, выступая в Брюсселе на международном форуме.Он рассказал, что многие лидеры европейских государств предупреждали Еврокомиссию о своем несогласии с передачей полномочий в области обороны в ведение европейских институтов."Они не хотят отказываться от суверенитета в этой сфере, но мы должны сделать так, чтобы каждое государство работало", - сказал Боррель.По его словам, существует огромный потенциал сотрудничества между государствами-членами в сфере обороны, но сохраняются также и опасения и стремление обеспечить в первую очередь собственный оборонный комплекс в отдельно взятом государстве.Позитивным примером Боррель назвал создание Европейского фонда мира, из которого ЕС, в том числе, оплачивает часть расходов на поставки вооружения и боеприпасов Украине, а также подготовку украинских военных.

https://ria.ru/20210909/pushkov-1749278651.html

https://ria.ru/20220905/evrosoyuz-1814588154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, евросоюз, жозеп боррель, брюссель, украина, еврокомиссия