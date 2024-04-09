https://ria.ru/20240409/bombardirovschik-1938770827.html

"Особенно эффективно": стало известно, что Россия приготовила против ВСУ

"Особенно эффективно": стало известно, что Россия приготовила против ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024

"Особенно эффективно": стало известно, что Россия приготовила против ВСУ

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 и планирующие авиабомбы успешно уничтожают позиции украинской армии, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:33

2024-04-09T10:33

2024-04-09T11:02

технологии

безопасность

украина

россия

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

су-34

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 и планирующие авиабомбы успешно уничтожают позиции украинской армии, пишет Military Watch Magazine."Самолет доказал особую эффективность при применении высокоточных планирующих бомб на Украине, в том числе при непосредственной поддержке с воздуха", — отметили в издании.Планирующие бомбы позволяют истребителям поражать цели с расстояния около 70 километров, подчеркнули в публикации. Кроме того, мощная планирующая бомба нового класса "Дрель" может стать внушительным дополнением к бомбардировщику Су-34, говорится в материале."Они могут доставлять гораздо большую полезную нагрузку, чем ракеты воздушного базирования, при значительно меньших расходах и могут нести не только обычные боеголовки, но и термобарические, оптимизированные для нейтрализации наземных сил на укрепленных позициях", — заключил автор статьи.На прошлой неделе в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолетов, Воздушно-космические силы России получили фронтовые бомбардировщики Су-34.Бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html

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технологии, безопасность, украина, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-34