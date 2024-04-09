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"Особенно эффективно": стало известно, что Россия приготовила против ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
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10:33 09.04.2024 (обновлено: 11:02 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/bombardirovschik-1938770827.html
"Особенно эффективно": стало известно, что Россия приготовила против ВСУ
"Особенно эффективно": стало известно, что Россия приготовила против ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
"Особенно эффективно": стало известно, что Россия приготовила против ВСУ
Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 и планирующие авиабомбы успешно уничтожают позиции украинской армии, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:33
2024-04-09T11:02
технологии
безопасность
украина
россия
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
су-34
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 и планирующие авиабомбы успешно уничтожают позиции украинской армии, пишет Military Watch Magazine."Самолет доказал особую эффективность при применении высокоточных планирующих бомб на Украине, в том числе при непосредственной поддержке с воздуха", — отметили в издании.Планирующие бомбы позволяют истребителям поражать цели с расстояния около 70 километров, подчеркнули в публикации. Кроме того, мощная планирующая бомба нового класса "Дрель" может стать внушительным дополнением к бомбардировщику Су-34, говорится в материале."Они могут доставлять гораздо большую полезную нагрузку, чем ракеты воздушного базирования, при значительно меньших расходах и могут нести не только обычные боеголовки, но и термобарические, оптимизированные для нейтрализации наземных сил на укрепленных позициях", — заключил автор статьи.На прошлой неделе в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолетов, Воздушно-космические силы России получили фронтовые бомбардировщики Су-34.Бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240409/podderzhka-1938756447.html
https://ria.ru/20240409/nato-1938734740.html
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технологии, безопасность, украина, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-34
Технологии, Безопасность, Украина, Россия, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-34
"Особенно эффективно": стало известно, что Россия приготовила против ВСУ

MWM: бомбардировщики Су-34 и авиабомбы эффективно уничтожают позиции ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 и планирующие авиабомбы успешно уничтожают позиции украинской армии, пишет Military Watch Magazine.
"Самолет доказал особую эффективность при применении высокоточных планирующих бомб на Украине, в том числе при непосредственной поддержке с воздуха", — отметили в издании.
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Планирующие бомбы позволяют истребителям поражать цели с расстояния около 70 километров, подчеркнули в публикации. Кроме того, мощная планирующая бомба нового класса "Дрель" может стать внушительным дополнением к бомбардировщику Су-34, говорится в материале.
"Они могут доставлять гораздо большую полезную нагрузку, чем ракеты воздушного базирования, при значительно меньших расходах и могут нести не только обычные боеголовки, но и термобарические, оптимизированные для нейтрализации наземных сил на укрепленных позициях", — заключил автор статьи.
На прошлой неделе в пресс-службе "Ростеха" сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолетов, Воздушно-космические силы России получили фронтовые бомбардировщики Су-34.
Бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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