Замглавы минобороны Украины рассказала о разработке дронов с ИИ
Замглавы минобороны Украины: Киев разрабатывает дроны с ИИ, наводящиеся на цель
© AP Photo / LIBKOSСолдат армии Украины загружает бомбу на беспилотник
© AP Photo / LIBKOS
Солдат армии Украины загружает бомбу на беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что Киев разрабатывает беспилотники с искусственным интеллектом.
"Наши дроны... должны наводиться на цель без участия операторов. Они должны быть основаны на визуальной навигации. Мы также называем это "таргетингом последней мили", - приводит слова Черногоренко британское издание Telegraph.
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Отмечается, что на разработку систему нацеливания, которая сможет автономно поражать цели, выделено более чем 200 миллионов фунтов стерлингов западного финансирования.
Источники в британском оборонном ведомстве отрицают, что Британия будет играть какую-либо роль в производстве автономных дронов совместно с украинскими инженерами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.