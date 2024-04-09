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Замглавы минобороны Украины рассказала о разработке дронов с ИИ - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/bespilotnik-1938826265.html
Замглавы минобороны Украины рассказала о разработке дронов с ИИ
Замглавы минобороны Украины рассказала о разработке дронов с ИИ - РИА Новости, 09.04.2024
Замглавы минобороны Украины рассказала о разработке дронов с ИИ
Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что Киев разрабатывает беспилотники с искусственным интеллектом. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:49
2024-04-09T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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сергей лавров
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что Киев разрабатывает беспилотники с искусственным интеллектом. "Наши дроны... должны наводиться на цель без участия операторов. Они должны быть основаны на визуальной навигации. Мы также называем это "таргетингом последней мили", - приводит слова Черногоренко британское издание Telegraph. Отмечается, что на разработку систему нацеливания, которая сможет автономно поражать цели, выделено более чем 200 миллионов фунтов стерлингов западного финансирования. Источники в британском оборонном ведомстве отрицают, что Британия будет играть какую-либо роль в производстве автономных дронов совместно с украинскими инженерами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938771884.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО
Замглавы минобороны Украины рассказала о разработке дронов с ИИ

Замглавы минобороны Украины: Киев разрабатывает дроны с ИИ, наводящиеся на цель

© AP Photo / LIBKOSСолдат армии Украины загружает бомбу на беспилотник
Солдат армии Украины загружает бомбу на беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдат армии Украины загружает бомбу на беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что Киев разрабатывает беспилотники с искусственным интеллектом.
"Наши дроны... должны наводиться на цель без участия операторов. Они должны быть основаны на визуальной навигации. Мы также называем это "таргетингом последней мили", - приводит слова Черногоренко британское издание Telegraph.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Кличко рассказал, почему США не помогают Украине
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Отмечается, что на разработку систему нацеливания, которая сможет автономно поражать цели, выделено более чем 200 миллионов фунтов стерлингов западного финансирования.
Источники в британском оборонном ведомстве отрицают, что Британия будет играть какую-либо роль в производстве автономных дронов совместно с украинскими инженерами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровНАТО
 
 
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