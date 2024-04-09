https://ria.ru/20240409/bespilotnik-1938826265.html

Замглавы минобороны Украины рассказала о разработке дронов с ИИ

Замглавы минобороны Украины рассказала о разработке дронов с ИИ - РИА Новости, 09.04.2024

Замглавы минобороны Украины рассказала о разработке дронов с ИИ

Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что Киев разрабатывает беспилотники с искусственным интеллектом. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:49

2024-04-09T13:49

2024-04-09T13:49

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что Киев разрабатывает беспилотники с искусственным интеллектом. "Наши дроны... должны наводиться на цель без участия операторов. Они должны быть основаны на визуальной навигации. Мы также называем это "таргетингом последней мили", - приводит слова Черногоренко британское издание Telegraph. Отмечается, что на разработку систему нацеливания, которая сможет автономно поражать цели, выделено более чем 200 миллионов фунтов стерлингов западного финансирования. Источники в британском оборонном ведомстве отрицают, что Британия будет играть какую-либо роль в производстве автономных дронов совместно с украинскими инженерами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938771884.html

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938798401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато