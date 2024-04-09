https://ria.ru/20240409/berbok-1938741248.html

"Вопиющее оскорбление". Грубое заявление Бербок вызвало ярость в Германии

"Вопиющее оскорбление". Грубое заявление Бербок вызвало ярость в Германии - РИА Новости, 09.04.2024

"Вопиющее оскорбление". Грубое заявление Бербок вызвало ярость в Германии

Обращение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к Израилю по вопросу открытия пограничных переходов в Секторе Газа продемонстрировало ее ужасные... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T06:20

2024-04-09T06:20

2024-04-09T06:20

в мире

германия

израиль

анналена бербок

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Обращение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к Израилю по вопросу открытия пограничных переходов в Секторе Газа продемонстрировало ее ужасные дипломатические навыки, заявил председатель Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус в статье для издания Tichys Einblick.Ранее Бербок опубликовала в социальной сети X заявление о доставке немецкой гуманитарной помощи в Сектор Газа. По ее словам, ФРГ прилагает все усилия, чтобы добиться открытия КПП "Эрез" и порта Ашдод для приема гуманитарных поставок."Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких отговорок", — обратилась она к Тель-Авиву.По мнению Крауса, слова "больше никаких отговорок" нельзя расценить иначе, кроме как в качестве вопиющего оскорбления израильской стороны. Он предположил, что даже дикие слоны в лесу ведут себя аккуратнее, чем Бербок на дипломатическом поприще. Министерству иностранных дел следует отобрать у главы ведомства мобильный телефон и выдавать устройство только под присмотром, в шутку посоветовал председатель Ассоциации учителей.Краус считает, что глава немецкой дипломатии лишь позорит Берлин на международной арене и показывает, что в ФРГ не хватает квалифицированных кадров. По его словам, министры по-настоящему сильных государств никогда не позволяют себе такого вызывающего поведения."Никто не должен бояться Германии, в которой с 8 декабря 2021 года министром иностранных дел является то ли на четверть, то ли наполовину образованная, похожая на гувернантку всезнайка из партии зеленых. И уважать не должны", — заключил Краус.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

https://ria.ru/20240315/ukraina-1933158126.html

https://ria.ru/20240327/myasnik-1936069249.html

https://ria.ru/20240330/nato-1936840829.html

германия

израиль

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в мире, германия, израиль, анналена бербок, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа