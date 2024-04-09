Рейтинг@Mail.ru
"Вопиющее оскорбление". Грубое заявление Бербок вызвало ярость в Германии - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/berbok-1938741248.html
"Вопиющее оскорбление". Грубое заявление Бербок вызвало ярость в Германии
"Вопиющее оскорбление". Грубое заявление Бербок вызвало ярость в Германии - РИА Новости, 09.04.2024
"Вопиющее оскорбление". Грубое заявление Бербок вызвало ярость в Германии
Обращение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к Израилю по вопросу открытия пограничных переходов в Секторе Газа продемонстрировало ее ужасные... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T06:20
2024-04-09T06:20
в мире
германия
израиль
анналена бербок
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_0:224:2902:1856_1920x0_80_0_0_73c61acd0b5fbd4c595d40a913b0af04.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Обращение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к Израилю по вопросу открытия пограничных переходов в Секторе Газа продемонстрировало ее ужасные дипломатические навыки, заявил председатель Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус в статье для издания Tichys Einblick.Ранее Бербок опубликовала в социальной сети X заявление о доставке немецкой гуманитарной помощи в Сектор Газа. По ее словам, ФРГ прилагает все усилия, чтобы добиться открытия КПП "Эрез" и порта Ашдод для приема гуманитарных поставок.&quot;Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких отговорок&quot;, — обратилась она к Тель-Авиву.По мнению Крауса, слова "больше никаких отговорок" нельзя расценить иначе, кроме как в качестве вопиющего оскорбления израильской стороны. Он предположил, что даже дикие слоны в лесу ведут себя аккуратнее, чем Бербок на дипломатическом поприще. Министерству иностранных дел следует отобрать у главы ведомства мобильный телефон и выдавать устройство только под присмотром, в шутку посоветовал председатель Ассоциации учителей.Краус считает, что глава немецкой дипломатии лишь позорит Берлин на международной арене и показывает, что в ФРГ не хватает квалифицированных кадров. По его словам, министры по-настоящему сильных государств никогда не позволяют себе такого вызывающего поведения.&quot;Никто не должен бояться Германии, в которой с 8 декабря 2021 года министром иностранных дел является то ли на четверть, то ли наполовину образованная, похожая на гувернантку всезнайка из партии зеленых. И уважать не должны&quot;, — заключил Краус.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933158126.html
https://ria.ru/20240327/myasnik-1936069249.html
https://ria.ru/20240330/nato-1936840829.html
германия
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_03c213aa531678a7ca3e0aecaf85914c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, израиль, анналена бербок, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Германия, Израиль, Анналена Бербок, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
"Вопиющее оскорбление". Грубое заявление Бербок вызвало ярость в Германии

Tichys Einblick: Бербок опозорила ФРГ своим грубым требованием к Израилю

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Обращение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к Израилю по вопросу открытия пограничных переходов в Секторе Газа продемонстрировало ее ужасные дипломатические навыки, заявил председатель Ассоциации немецких учителей Йозеф Краус в статье для издания Tichys Einblick.
Ранее Бербок опубликовала в социальной сети X заявление о доставке немецкой гуманитарной помощи в Сектор Газа. По ее словам, ФРГ прилагает все усилия, чтобы добиться открытия КПП "Эрез" и порта Ашдод для приема гуманитарных поставок.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Катастрофа. Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев
15 марта, 11:14
«

"Мы ожидаем, что израильское правительство быстро выполнит свои заявления. Больше никаких отговорок", — обратилась она к Тель-Авиву.

По мнению Крауса, слова "больше никаких отговорок" нельзя расценить иначе, кроме как в качестве вопиющего оскорбления израильской стороны. Он предположил, что даже дикие слоны в лесу ведут себя аккуратнее, чем Бербок на дипломатическом поприще. Министерству иностранных дел следует отобрать у главы ведомства мобильный телефон и выдавать устройство только под присмотром, в шутку посоветовал председатель Ассоциации учителей.
Краус считает, что глава немецкой дипломатии лишь позорит Берлин на международной арене и показывает, что в ФРГ не хватает квалифицированных кадров. По его словам, министры по-настоящему сильных государств никогда не позволяют себе такого вызывающего поведения.
Президент США Джо Байден выступает перед избирателями в штате Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Президент США тоже способен на оскорбительные заявления. Как он обозвал Путина?
27 марта, 04:11
«

"Никто не должен бояться Германии, в которой с 8 декабря 2021 года министром иностранных дел является то ли на четверть, то ли наполовину образованная, похожая на гувернантку всезнайка из партии зеленых. И уважать не должны", — заключил Краус.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Захарова дала Бербок свой совет по повышению дипломатических навыков
30 марта, 16:19
 
В миреГерманияИзраильАнналена БербокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала