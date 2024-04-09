Россия полностью обеспечена запасами бензина, заявили в Минэнерго
Минэнерго: Россия полностью обеспечена необходимыми запасами бензина
Автомобиль во время заправки. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия обеспечена необходимыми объемами производства и запасами бензина, также полностью выполняет контракты на поставку топлива в дружественные страны, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.
"Российский внутренний рынок полностью обеспечен необходимыми объемами производства автомобильного бензина. Также полностью выполняются контракты на поставку моторных топлив в дружественные страны. Имеющихся товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей, в том числе с учетом планового роста спроса в весенне-летний период", - говорится в сообщении.
По данным Росстата, производство бензина в России с 25 марта по 1 апреля увеличилось на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 775 тысяч тонн, дизтоплива - снизилось на 1,8%, до 1,618 миллиона тонн.
Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса. Запрет на экспорт при этом не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.