https://ria.ru/20240409/benzin-1938867607.html

Россия полностью обеспечена запасами бензина, заявили в Минэнерго

Россия полностью обеспечена запасами бензина, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 09.04.2024

Россия полностью обеспечена запасами бензина, заявили в Минэнерго

Россия обеспечена необходимыми объемами производства и запасами бензина, также полностью выполняет контракты на поставку топлива в дружественные страны,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:03

2024-04-09T16:03

2024-04-09T16:03

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия обеспечена необходимыми объемами производства и запасами бензина, также полностью выполняет контракты на поставку топлива в дружественные страны, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. "Российский внутренний рынок полностью обеспечен необходимыми объемами производства автомобильного бензина. Также полностью выполняются контракты на поставку моторных топлив в дружественные страны. Имеющихся товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей, в том числе с учетом планового роста спроса в весенне-летний период", - говорится в сообщении. По данным Росстата, производство бензина в России с 25 марта по 1 апреля увеличилось на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 775 тысяч тонн, дизтоплива - снизилось на 1,8%, до 1,618 миллиона тонн. Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса. Запрет на экспорт при этом не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

https://ria.ru/20240329/toplivo-1936638383.html

https://ria.ru/20240319/benzin-1934143231.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), евразийский экономический союз