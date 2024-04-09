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Россия полностью обеспечена запасами бензина, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 09.04.2024
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16:03 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/benzin-1938867607.html
Россия полностью обеспечена запасами бензина, заявили в Минэнерго
Россия полностью обеспечена запасами бензина, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 09.04.2024
Россия полностью обеспечена запасами бензина, заявили в Минэнерго
Россия обеспечена необходимыми объемами производства и запасами бензина, также полностью выполняет контракты на поставку топлива в дружественные страны,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:03
2024-04-09T16:03
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия обеспечена необходимыми объемами производства и запасами бензина, также полностью выполняет контракты на поставку топлива в дружественные страны, сообщили журналистам в Минэнерго РФ. "Российский внутренний рынок полностью обеспечен необходимыми объемами производства автомобильного бензина. Также полностью выполняются контракты на поставку моторных топлив в дружественные страны. Имеющихся товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей, в том числе с учетом планового роста спроса в весенне-летний период", - говорится в сообщении. По данным Росстата, производство бензина в России с 25 марта по 1 апреля увеличилось на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 775 тысяч тонн, дизтоплива - снизилось на 1,8%, до 1,618 миллиона тонн. Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса. Запрет на экспорт при этом не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
https://ria.ru/20240329/toplivo-1936638383.html
https://ria.ru/20240319/benzin-1934143231.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Евразийский экономический союз
Россия полностью обеспечена запасами бензина, заявили в Минэнерго

Минэнерго: Россия полностью обеспечена необходимыми запасами бензина

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки
Автомобиль во время заправки - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россия обеспечена необходимыми объемами производства и запасами бензина, также полностью выполняет контракты на поставку топлива в дружественные страны, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.
"Российский внутренний рынок полностью обеспечен необходимыми объемами производства автомобильного бензина. Также полностью выполняются контракты на поставку моторных топлив в дружественные страны. Имеющихся товарных запасов моторного топлива достаточно для удовлетворения нужд отечественных потребителей, в том числе с учетом планового роста спроса в весенне-летний период", - говорится в сообщении.
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По данным Росстата, производство бензина в России с 25 марта по 1 апреля увеличилось на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 775 тысяч тонн, дизтоплива - снизилось на 1,8%, до 1,618 миллиона тонн.
Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса. Запрет на экспорт при этом не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Евразийский экономический союз
 
 
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