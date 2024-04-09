https://ria.ru/20240409/banany-1938835561.html

Под Калининградом нашли 76 килограммов кокаина в коробках с бананами

Под Калининградом нашли 76 килограммов кокаина в коробках с бананами - РИА Новости, 09.04.2024

Под Калининградом нашли 76 килограммов кокаина в коробках с бананами

В Калининградской области полицейские изъяли 76 килограммовых брикетов кокаина, привезенных в Россию из Колумбии в коробках с бананами, сообщает во вторник... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:23

2024-04-09T14:23

2024-04-09T14:23

происшествия

калининградская область

россия

колумбия

ирина волк

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Калининградской области полицейские изъяли 76 килограммовых брикетов кокаина, привезенных в Россию из Колумбии в коробках с бананами, сообщает во вторник представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.По ее словам, работники логистического центра в поселке Заозерье Гурьевского района при разгрузке товара обнаружили обмотанные полиэтиленом брикеты и сообщили о подозрительной находке в полицию. Был ли товар отгружен случайно или намеренно, неясно. "В ходе осмотра груза полицейские изъяли девять коробок, внутри которых под верхним слоем фруктов хранились 76 килограммовых брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. По предварительным данным, это кокаин", - рассказала Волк.Оперативники установили, что партия бананов прибыла в Германию морем из Колумбии, затем автомобильным транспортом доставлена в литовскую Клайпеду, а оттуда ввезена в Калининградскую область. После разгрузки товара фура уехала в Польшу. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

https://ria.ru/20240124/kokain-1923142959.html

калининградская область

россия

колумбия

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происшествия, калининградская область, россия, колумбия, ирина волк