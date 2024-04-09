https://ria.ru/20240409/avito-1938936745.html

"Авито" запустил поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье

"Авито" запустил поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 09.04.2024

"Авито" запустил поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Сервис "Авито" запустил быстрый поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье: через главную страницу можно найти объявления с безвозмездной помощью в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:50

2024-04-09T19:50

2024-04-09T19:50

общество

оренбургская область

орск

урал

александр куренков (мчс)

авито

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сервис "Авито" запустил быстрый поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье: через главную страницу можно найти объявления с безвозмездной помощью в регионе, их уже 2 тысячи, сообщила компания РИА Новости. "На сайте и в приложении "Авито" заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения "Авито" можно получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается безвозмездная помощь в Оренбургской области. Для этого достаточно нажать на баннер #яПомогаю. Сейчас на Авито доступно до 2 000 объявлений с предложениями безвозмездной помощи в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что всем, кто хочет помочь пострадавшим от стихии, сервис предлагает добавлять в объявления о помощи хештег #яПомогаю. Такие предложения автоматически попадут в раздел помощи на главной странице. Предварительный срок гуманитарной кампании - до 15 мая. Пользователи сервиса, которые оказались в зоне ЧС, также могут получить компенсацию за размещение своих объявлений. "Авито" компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений, после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой", - прокомментировали в компании. По данным компании, самой необходимой помощью сейчас являются расселение пострадавших, передержка животных, питьевая вода и вещи первой необходимости. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

https://ria.ru/20240407/orenburg-1938323700.html

https://ria.ru/20240409/orsk-1938873347.html

оренбургская область

орск

урал

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общество, оренбургская область, орск, урал, александр куренков (мчс), авито, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024