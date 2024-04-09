"Авито" запустил поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье
"Авито" запустил быстрый поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сервис "Авито" запустил быстрый поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье: через главную страницу можно найти объявления с безвозмездной помощью в регионе, их уже 2 тысячи, сообщила компания РИА Новости.
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"На сайте и в приложении "Авито" заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения "Авито" можно получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается безвозмездная помощь в Оренбургской области. Для этого достаточно нажать на баннер #яПомогаю. Сейчас на Авито доступно до 2 000 объявлений с предложениями безвозмездной помощи в регионе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всем, кто хочет помочь пострадавшим от стихии, сервис предлагает добавлять в объявления о помощи хештег #яПомогаю. Такие предложения автоматически попадут в раздел помощи на главной странице. Предварительный срок гуманитарной кампании - до 15 мая. Пользователи сервиса, которые оказались в зоне ЧС, также могут получить компенсацию за размещение своих объявлений.
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"Авито" компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений, после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой", - прокомментировали в компании.
По данным компании, самой необходимой помощью сейчас являются расселение пострадавших, передержка животных, питьевая вода и вещи первой необходимости.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.