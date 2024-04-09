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"Авито" запустил поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 09.04.2024
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19:50 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/avito-1938936745.html
"Авито" запустил поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье
"Авито" запустил поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье - РИА Новости, 09.04.2024
"Авито" запустил поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье
Сервис "Авито" запустил быстрый поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье: через главную страницу можно найти объявления с безвозмездной помощью в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:50
2024-04-09T19:50
общество
оренбургская область
орск
урал
александр куренков (мчс)
авито
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сервис "Авито" запустил быстрый поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье: через главную страницу можно найти объявления с безвозмездной помощью в регионе, их уже 2 тысячи, сообщила компания РИА Новости. "На сайте и в приложении "Авито" заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения "Авито" можно получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается безвозмездная помощь в Оренбургской области. Для этого достаточно нажать на баннер #яПомогаю. Сейчас на Авито доступно до 2 000 объявлений с предложениями безвозмездной помощи в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что всем, кто хочет помочь пострадавшим от стихии, сервис предлагает добавлять в объявления о помощи хештег #яПомогаю. Такие предложения автоматически попадут в раздел помощи на главной странице. Предварительный срок гуманитарной кампании - до 15 мая. Пользователи сервиса, которые оказались в зоне ЧС, также могут получить компенсацию за размещение своих объявлений. "Авито" компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений, после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой", - прокомментировали в компании. По данным компании, самой необходимой помощью сейчас являются расселение пострадавших, передержка животных, питьевая вода и вещи первой необходимости. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938323700.html
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оренбургская область
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общество, оренбургская область, орск, урал, александр куренков (мчс), авито, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Общество, Оренбургская область, Орск, Урал, Александр Куренков (МЧС), Авито, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
"Авито" запустил поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье

"Авито" запустил быстрый поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
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Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сервис "Авито" запустил быстрый поиск помощи пострадавшим от паводка в Оренбуржье: через главную страницу можно найти объявления с безвозмездной помощью в регионе, их уже 2 тысячи, сообщила компания РИА Новости.
«
"На сайте и в приложении "Авито" заработал быстрый поиск помощи пострадавшим в Оренбургской области. Теперь через главную страницу сайта и приложения "Авито" можно получить доступ ко всем объявлениям, в которых предлагается безвозмездная помощь в Оренбургской области. Для этого достаточно нажать на баннер #яПомогаю. Сейчас на Авито доступно до 2 000 объявлений с предложениями безвозмездной помощи в регионе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всем, кто хочет помочь пострадавшим от стихии, сервис предлагает добавлять в объявления о помощи хештег #яПомогаю. Такие предложения автоматически попадут в раздел помощи на главной странице. Предварительный срок гуманитарной кампании - до 15 мая. Пользователи сервиса, которые оказались в зоне ЧС, также могут получить компенсацию за размещение своих объявлений.
«
"Авито" компенсирует затраты на размещение и продвижение объявлений, после того, как помощь будет оказана. Также наша команда сейчас оперативно решает, как помочь гуманитарным организациям получать на месте безвозмездную помощь от всех желающих с бесплатной доставкой", - прокомментировали в компании.
По данным компании, самой необходимой помощью сейчас являются расселение пострадавших, передержка животных, питьевая вода и вещи первой необходимости.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
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ОбществоОренбургская областьОрскУралАлександр Куренков (МЧС)АвитоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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