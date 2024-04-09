Рейтинг@Mail.ru
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
18:16 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/astrakhan-1938913804.html
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань - РИА Новости, 09.04.2024
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань
Первый в мире передвижной музей "Поезд Победы" во вторник прибыл в Астраханскую область, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:16
2024-04-09T18:16
астраханская область
астрахань
минеральные воды
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938915125_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_17a25b37e68cd06afeb644848b418416.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Первый в мире передвижной музей "Поезд Победы" во вторник прибыл в Астраханскую область, сообщает администрация губернатора региона. "Сегодня на железнодорожный вокзал станции "Астрахань 1" из Минеральных Вод прибыл уникальный музейный состав "Поезд Победы", - говорится в сообщении. В десяти тематических вагонах разворачивается история Великой Отечественной и Второй мировой войны. Первыми посетителями музея на колесах стали астраханские школьники, кадеты казачьего корпуса, ребята из Белгородской области. Иммерсивную экспозицию в Астрахани можно посетить бесплатно с 9 по 11 апреля, далее поезд проследует в Ахтубинск и останется там 12 и 13 апреля. По словам министра социального развития и труда Астраханской области Дмитрия Заплавнова, хотя Астраханская область была прифронтовым регионом, ужасы войны того времени астраханцы испытали на себе в полной мере. "Я рекомендую всем, особенно нашей молодежи, посетить эту экспозицию. Происходящее более 80 лет назад перекликается с событиями нашего времени, со специальной военной операцией. И мы не должны забывать о жестокости нацизма, с которым продолжаем бороться на новых российских территориях", - сказал он на открытии выставки. "Поезд Победы" - первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. С октября 2020 года выставку-музей "Поезд Победы" посетили более 1,5 миллиона жителей России и Белоруссии.
https://ria.ru/20240313/poezd-muzey-1932673912.html
астрахань
минеральные воды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938915125_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_0071cf7f6ab1335bb64abe999472ab42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, минеральные воды, великая отечественная война (1941-1945)
Астраханская область, Астрахань, Минеральные Воды, Великая Отечественная война (1941-1945)

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань

© Фото : портал органов власти Астраханской областиУникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань
Уникальный передвижной музей Поезд Победы прибыл в Астрахань - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : портал органов власти Астраханской области
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Первый в мире передвижной музей "Поезд Победы" во вторник прибыл в Астраханскую область, сообщает администрация губернатора региона.
"Сегодня на железнодорожный вокзал станции "Астрахань 1" из Минеральных Вод прибыл уникальный музейный состав "Поезд Победы", - говорится в сообщении. В десяти тематических вагонах разворачивается история Великой Отечественной и Второй мировой войны. Первыми посетителями музея на колесах стали астраханские школьники, кадеты казачьего корпуса, ребята из Белгородской области.
© Фото : портал органов власти Астраханской областиУникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань
Уникальный передвижной музей Поезд Победы прибыл в Астрахань - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : портал органов власти Астраханской области
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань
Иммерсивную экспозицию в Астрахани можно посетить бесплатно с 9 по 11 апреля, далее поезд проследует в Ахтубинск и останется там 12 и 13 апреля.
По словам министра социального развития и труда Астраханской области Дмитрия Заплавнова, хотя Астраханская область была прифронтовым регионом, ужасы войны того времени астраханцы испытали на себе в полной мере. "Я рекомендую всем, особенно нашей молодежи, посетить эту экспозицию. Происходящее более 80 лет назад перекликается с событиями нашего времени, со специальной военной операцией. И мы не должны забывать о жестокости нацизма, с которым продолжаем бороться на новых российских территориях", - сказал он на открытии выставки.
"Поезд Победы" - первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. С октября 2020 года выставку-музей "Поезд Победы" посетили более 1,5 миллиона жителей России и Белоруссии.
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей Сила в правде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Тысячи жителей Астраханской области посетили поезд-музей "Сила в правде"
13 марта, 10:55
 
Астраханская областьАстраханьМинеральные ВодыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала