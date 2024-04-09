https://ria.ru/20240409/astrakhan-1938913804.html

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань - РИА Новости, 09.04.2024

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл в Астрахань

Первый в мире передвижной музей "Поезд Победы" во вторник прибыл в Астраханскую область, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:16

2024-04-09T18:16

2024-04-09T18:16

астраханская область

астрахань

минеральные воды

великая отечественная война (1941-1945)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Первый в мире передвижной музей "Поезд Победы" во вторник прибыл в Астраханскую область, сообщает администрация губернатора региона. "Сегодня на железнодорожный вокзал станции "Астрахань 1" из Минеральных Вод прибыл уникальный музейный состав "Поезд Победы", - говорится в сообщении. В десяти тематических вагонах разворачивается история Великой Отечественной и Второй мировой войны. Первыми посетителями музея на колесах стали астраханские школьники, кадеты казачьего корпуса, ребята из Белгородской области. Иммерсивную экспозицию в Астрахани можно посетить бесплатно с 9 по 11 апреля, далее поезд проследует в Ахтубинск и останется там 12 и 13 апреля. По словам министра социального развития и труда Астраханской области Дмитрия Заплавнова, хотя Астраханская область была прифронтовым регионом, ужасы войны того времени астраханцы испытали на себе в полной мере. "Я рекомендую всем, особенно нашей молодежи, посетить эту экспозицию. Происходящее более 80 лет назад перекликается с событиями нашего времени, со специальной военной операцией. И мы не должны забывать о жестокости нацизма, с которым продолжаем бороться на новых российских территориях", - сказал он на открытии выставки. "Поезд Победы" - первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. С октября 2020 года выставку-музей "Поезд Победы" посетили более 1,5 миллиона жителей России и Белоруссии.

https://ria.ru/20240313/poezd-muzey-1932673912.html

астрахань

минеральные воды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

астрахань, минеральные воды, великая отечественная война (1941-1945)