https://ria.ru/20240409/arest-1938945180.html
Суд арестовал второго фигуранта дела о подложных сертификатах для мигрантов
Суд арестовал второго фигуранта дела о подложных сертификатах для мигрантов - РИА Новости, 09.04.2024
Суд арестовал второго фигуранта дела о подложных сертификатах для мигрантов
Черемушкинский суд Москвы арестовал Геннадия Тарасенко - второго фигуранта дела о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка мигрантам, сообщили РИА РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:44
2024-04-09T20:44
2024-04-09T20:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал Геннадия Тарасенко - второго фигуранта дела о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка мигрантам, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Тарасенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 июня 2024 года", - сказали в суде. Сам обвиняемый и его адвокат настаивали на домашнем аресте.
https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Суд арестовал второго фигуранта дела о подложных сертификатах для мигрантов
В Москве арестовали 2-го фигуранта дела о подложных сертификатах русского языка