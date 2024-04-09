https://ria.ru/20240409/arest-1938945180.html

Суд арестовал второго фигуранта дела о подложных сертификатах для мигрантов

Суд арестовал второго фигуранта дела о подложных сертификатах для мигрантов - РИА Новости, 09.04.2024

Суд арестовал второго фигуранта дела о подложных сертификатах для мигрантов

Черемушкинский суд Москвы арестовал Геннадия Тарасенко - второго фигуранта дела о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка мигрантам, сообщили РИА РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:44

2024-04-09T20:44

2024-04-09T20:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал Геннадия Тарасенко - второго фигуранта дела о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка мигрантам, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Тарасенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 июня 2024 года", - сказали в суде. Сам обвиняемый и его адвокат настаивали на домашнем аресте.

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, москва