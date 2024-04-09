https://ria.ru/20240409/arest-1938881562.html

СК запросил арест фигурантов дела о подложных сертификатах для мигрантов

СК запросил арест фигурантов дела о подложных сертификатах для мигрантов - РИА Новости, 09.04.2024

СК запросил арест фигурантов дела о подложных сертификатах для мигрантов

Следствие попросило Черемушкинский суд Москвы арестовать двоих фигурантов дела о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка, а также требует запрет... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:32

2024-04-09T16:32

2024-04-09T16:32

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следствие попросило Черемушкинский суд Москвы арестовать двоих фигурантов дела о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка, а также требует запрет действий для третьей фигурантки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Следствие просит избрать арест Бальбуровой и Тарасенко. В отношении Новиковой просят избрать запрет определенных действий", - уточнили собеседник агентства. В инстанции не уточнили должности фигурантов и их роли в уголовном деле. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства об избрании им мер пресечения. Накануне стало известно о задержании силовиками пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Сообщали об этом в пресс-службе столичного главка СК РФ. Большая часть иностранцев, ставших клиентами группы, в действительности русский язык не знала на достаточном уровне. Уголовное дело возбуждено по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий". Согласно информации на сайте института, сдача экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства стоит 5,9 тысячи рублей. Позже в пресс-службе Государственный института русского языка им. А.С. Пушкина сообщили, что не располагают официальными данными о задержании кого-либо из штатных сотрудников вуза.

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

https://ria.ru/20240408/banda-1938648733.html

россия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), государственный институт русского языка им. а.с. пушкина