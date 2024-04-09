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СК запросил арест фигурантов дела о подложных сертификатах для мигрантов - РИА Новости, 09.04.2024
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16:32 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/arest-1938881562.html
СК запросил арест фигурантов дела о подложных сертификатах для мигрантов
СК запросил арест фигурантов дела о подложных сертификатах для мигрантов - РИА Новости, 09.04.2024
СК запросил арест фигурантов дела о подложных сертификатах для мигрантов
Следствие попросило Черемушкинский суд Москвы арестовать двоих фигурантов дела о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка, а также требует запрет... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:32
2024-04-09T16:32
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следствие попросило Черемушкинский суд Москвы арестовать двоих фигурантов дела о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка, а также требует запрет действий для третьей фигурантки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Следствие просит избрать арест Бальбуровой и Тарасенко. В отношении Новиковой просят избрать запрет определенных действий", - уточнили собеседник агентства. В инстанции не уточнили должности фигурантов и их роли в уголовном деле. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства об избрании им мер пресечения. Накануне стало известно о задержании силовиками пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Сообщали об этом в пресс-службе столичного главка СК РФ. Большая часть иностранцев, ставших клиентами группы, в действительности русский язык не знала на достаточном уровне. Уголовное дело возбуждено по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий". Согласно информации на сайте института, сдача экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства стоит 5,9 тысячи рублей. Позже в пресс-службе Государственный института русского языка им. А.С. Пушкина сообщили, что не располагают официальными данными о задержании кого-либо из штатных сотрудников вуза.
https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
СК запросил арест фигурантов дела о подложных сертификатах для мигрантов

СК запросил арест двух фигурантов дела о подложных сертификатах о знании языка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следствие попросило Черемушкинский суд Москвы арестовать двоих фигурантов дела о незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка, а также требует запрет действий для третьей фигурантки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Следствие просит избрать арест Бальбуровой и Тарасенко. В отношении Новиковой просят избрать запрет определенных действий", - уточнили собеседник агентства.
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В инстанции не уточнили должности фигурантов и их роли в уголовном деле. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства об избрании им мер пресечения.
Накануне стало известно о задержании силовиками пятерых человек, в том числе сотрудников Института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. Сообщали об этом в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Большая часть иностранцев, ставших клиентами группы, в действительности русский язык не знала на достаточном уровне. Уголовное дело возбуждено по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий".
Согласно информации на сайте института, сдача экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства стоит 5,9 тысячи рублей.
Позже в пресс-службе Государственный института русского языка им. А.С. Пушкина сообщили, что не располагают официальными данными о задержании кого-либо из штатных сотрудников вуза.
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
 
 
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