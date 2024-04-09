https://ria.ru/20240409/arest-1938784858.html

В Нижегородской области задержали мигранта, надругавшегося над женщиной

В Нижегородской области задержали мигранта, надругавшегося над женщиной - РИА Новости, 09.04.2024

В Нижегородской области задержали мигранта, надругавшегося над женщиной

Уроженец Азербайджана, работающий таксистом в Нижегородской области, обвиняется в сексуальном насилии над молодой пассажиркой, глава СКР Александр Бастрыкин... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:33

2024-04-09T11:33

2024-04-09T11:33

происшествия

азербайджан

нижегородская область

россия

александр бастрыкин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Уроженец Азербайджана, работающий таксистом в Нижегородской области, обвиняется в сексуальном насилии над молодой пассажиркой, глава СКР Александр Бастрыкин взял дело на контроль, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летнего уроженца Азербайджана, работавшего таксистом. Мигрант обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении местной жительницы (статья 132 УК РФ). Он задержан, и по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в Telegram-канале СКР. По данным регионального СУСК, преступление произошло 4 апреля в городе Арзамасе, жертвой стала 19-летняя девушка, ранее не знакомая с таксистом. "Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении мигранта в связи с совершением им преступления сексуального характера в Нижегородской области", - подчеркивается в сообщении СКР.

https://ria.ru/20240117/taksist-1921755707.html

азербайджан

нижегородская область

россия

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происшествия, азербайджан, нижегородская область, россия, александр бастрыкин