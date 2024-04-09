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Повторную попытку пуска "Ангары-А5" назначили на среду - РИА Новости, 09.04.2024
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12:33 09.04.2024 (обновлено: 12:40 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/angara-1938802472.html
Повторную попытку пуска "Ангары-А5" назначили на среду
Повторную попытку пуска "Ангары-А5" назначили на среду - РИА Новости, 09.04.2024
Повторную попытку пуска "Ангары-А5" назначили на среду
Автоматика остановила процесс подготовки к пуску "Ангары-А5" из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, повторная попытка назначена на 10... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:33
2024-04-09T12:40
космос - риа наука
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 9 апр - РИА Новости. Автоматика остановила процесс подготовки к пуску "Ангары-А5" из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, повторная попытка назначена на 10 апреля, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива", - сказал он."Разберёмся в окончательных причинах, и предварительно старт назначен на резервную дату на завтра", - добавил Борисов.Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный должен был состояться 9 апреля в 12.00 мск. Как объявил за две минуты до назначенного времени комментатор пуска на стартовой площадке, была выдана команда "отбой пуска", а стартовым командам нужно приготовиться к 24-часовой стоянке.
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Повторную попытку пуска "Ангары-А5" назначили на среду

Борисов: повторная попытка пуска "Ангары-А5" с Восточного состоится 10 апреля

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРакета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" на стартовой площадке на космодроме Восточный
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5 на стартовой площадке на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 9 апр - РИА Новости. Автоматика остановила процесс подготовки к пуску "Ангары-А5" из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, повторная попытка назначена на 10 апреля, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива", - сказал он.
"Разберёмся в окончательных причинах, и предварительно старт назначен на резервную дату на завтра", - добавил Борисов.
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный должен был состояться 9 апреля в 12.00 мск. Как объявил за две минуты до назначенного времени комментатор пуска на стартовой площадке, была выдана команда "отбой пуска", а стартовым командам нужно приготовиться к 24-часовой стоянке.
Подготовка к первому пуску РН Ангара-А5 ка космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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