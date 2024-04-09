https://ria.ru/20240409/angara-1938802472.html

Повторную попытку пуска "Ангары-А5" назначили на среду

Повторную попытку пуска "Ангары-А5" назначили на среду - РИА Новости, 09.04.2024

Повторную попытку пуска "Ангары-А5" назначили на среду

Автоматика остановила процесс подготовки к пуску "Ангары-А5" из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, повторная попытка назначена на 10... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:33

2024-04-09T12:33

2024-04-09T12:40

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 9 апр - РИА Новости. Автоматика остановила процесс подготовки к пуску "Ангары-А5" из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, повторная попытка назначена на 10 апреля, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива", - сказал он."Разберёмся в окончательных причинах, и предварительно старт назначен на резервную дату на завтра", - добавил Борисов.Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный должен был состояться 9 апреля в 12.00 мск. Как объявил за две минуты до назначенного времени комментатор пуска на стартовой площадке, была выдана команда "отбой пуска", а стартовым командам нужно приготовиться к 24-часовой стоянке.

https://ria.ru/20240123/angara-1922959539.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос