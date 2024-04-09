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МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России - РИА Новости, 09.04.2024
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19:31 09.04.2024
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МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России
МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России - РИА Новости, 09.04.2024
МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о значительном прогрессе по вопросу передачи Украине замороженных российских активов. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:31
2024-04-09T19:31
в мире
великобритания
украина
дэвид кэмерон
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о значительном прогрессе по вопросу передачи Украине замороженных российских активов. "Мы знаем, что им (украинцам - ред.) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добиваемся значительного прогресса по вопросу получения доступа к этим средствам на согласованной основе, которую, я думаю, мы сможем представить (на саммите - ред.) G7", - заявил министр на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Трансляцию на YouTube вел госдеп.
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в мире, великобритания, украина, дэвид кэмерон, санкции в отношении россии, россия
В мире, Великобритания, Украина, Дэвид Кэмерон, Санкции в отношении России, Россия
МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России

Кэмерон заявил о значительном прогрессе по передаче Украине российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о значительном прогрессе по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.
"Мы знаем, что им (украинцам - ред.) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добиваемся значительного прогресса по вопросу получения доступа к этим средствам на согласованной основе, которую, я думаю, мы сможем представить (на саммите - ред.) G7", - заявил министр на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Трансляцию на YouTube вел госдеп.
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В миреВеликобританияУкраинаДэвид КэмеронСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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