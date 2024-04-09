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МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России

МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России - РИА Новости, 09.04.2024

МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о значительном прогрессе по вопросу передачи Украине замороженных российских активов. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:31

2024-04-09T19:31

2024-04-09T19:31

в мире

великобритания

украина

дэвид кэмерон

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о значительном прогрессе по вопросу передачи Украине замороженных российских активов. "Мы знаем, что им (украинцам - ред.) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добиваемся значительного прогресса по вопросу получения доступа к этим средствам на согласованной основе, которую, я думаю, мы сможем представить (на саммите - ред.) G7", - заявил министр на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Трансляцию на YouTube вел госдеп.

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

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Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, дэвид кэмерон, санкции в отношении россии, россия