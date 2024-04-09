https://ria.ru/20240409/aktivy-1938934847.html
МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России
МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России - РИА Новости, 09.04.2024
МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о значительном прогрессе по вопросу передачи Украине замороженных российских активов. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:31
2024-04-09T19:31
2024-04-09T19:31
в мире
великобритания
украина
дэвид кэмерон
санкции в отношении россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о значительном прогрессе по вопросу передачи Украине замороженных российских активов. "Мы знаем, что им (украинцам - ред.) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добиваемся значительного прогресса по вопросу получения доступа к этим средствам на согласованной основе, которую, я думаю, мы сможем представить (на саммите - ред.) G7", - заявил министр на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Трансляцию на YouTube вел госдеп.
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_822de7d441cf0ec8e97ac9ee3e32df3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, дэвид кэмерон, санкции в отношении россии, россия
В мире, Великобритания, Украина, Дэвид Кэмерон, Санкции в отношении России, Россия
МИД Британии заявил о прогрессе по вопросу передачи Украине активов России
Кэмерон заявил о значительном прогрессе по передаче Украине российских активов