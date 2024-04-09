https://ria.ru/20240409/akkuyu-1938775633.html

На энергоблоке №1 АЭС "Аккую" началась заключительная стадия строительства

На энергоблоке №1 АЭС "Аккую" началась заключительная стадия строительства - РИА Новости, 09.04.2024

На энергоблоке №1 АЭС "Аккую" началась заключительная стадия строительства

Пусконаладочные работы начались на энергоблоке №1 АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:00

2024-04-09T11:00

2024-04-09T11:01

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

турция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600646922_0:104:1348:862_1920x0_80_0_0_94032a82ee89fcf9f24bc60d47509386.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пусконаладочные работы начались на энергоблоке №1 АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация "Росатом"."9 апреля 2024 года... на блоке № 1 строящейся в Турции АЭС "Аккую" начался новый ключевой этап — пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.Пусконаладочные работы — заключительная стадия строительства энергоблока АЭС. Они включают комплекс операций по настройке, контролю и испытаниям для обеспечения надежной и безопасной работы станции. Еще одна важная задача пусконаладки — достижение проектных параметров перед вводом в эксплуатацию различных систем и оборудования.Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год.

https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868216745.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", турция, в мире