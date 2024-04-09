https://ria.ru/20240409/akkuyu-1938775633.html
На энергоблоке №1 АЭС "Аккую" началась заключительная стадия строительства
На энергоблоке №1 АЭС "Аккую" началась заключительная стадия строительства - РИА Новости, 09.04.2024
На энергоблоке №1 АЭС "Аккую" началась заключительная стадия строительства
Пусконаладочные работы начались на энергоблоке №1 АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:00
2024-04-09T11:00
2024-04-09T11:01
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пусконаладочные работы начались на энергоблоке №1 АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация "Росатом"."9 апреля 2024 года... на блоке № 1 строящейся в Турции АЭС "Аккую" начался новый ключевой этап — пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.Пусконаладочные работы — заключительная стадия строительства энергоблока АЭС. Они включают комплекс операций по настройке, контролю и испытаниям для обеспечения надежной и безопасной работы станции. Еще одна важная задача пусконаладки — достижение проектных параметров перед вводом в эксплуатацию различных систем и оборудования.Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год.
https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868216745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", турция, в мире
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую", Турция, В мире
На энергоблоке №1 АЭС "Аккую" началась заключительная стадия строительства
На энергоблоке №1 АЭС "Аккую" начались пусконаладочные работы
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пусконаладочные работы начались на энергоблоке №1 АЭС "Аккую" в Турции, сообщила госкорпорация "Росатом".
"9 апреля 2024 года... на блоке № 1 строящейся в Турции АЭС "Аккую" начался новый ключевой этап — пусконаладочные работы", - говорится в сообщении.
Пусконаладочные работы — заключительная стадия строительства энергоблока АЭС. Они включают комплекс операций по настройке, контролю и испытаниям для обеспечения надежной и безопасной работы станции. Еще одна важная задача пусконаладки — достижение проектных параметров перед вводом в эксплуатацию различных систем и оборудования.
Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год.