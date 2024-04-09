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Подполье сообщило о столбе черного дыма над военным аэродромом в Одессе - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 09.04.2024 (обновлено: 20:49 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/aerodrom-1938943545.html
Подполье сообщило о столбе черного дыма над военным аэродромом в Одессе
Подполье сообщило о столбе черного дыма над военным аэродромом в Одессе - РИА Новости, 09.04.2024
Подполье сообщило о столбе черного дыма над военным аэродромом в Одессе
Военный аэродром, предположительно, поражен в Одессе, оттуда валит столб дыма, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:31
2024-04-09T20:49
специальная военная операция на украине
одесса
украина
вооруженные силы украины
в мире
одесская область
сергей лебедев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военный аэродром, предположительно, поражен в Одессе, оттуда валит столб дыма, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет" в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере, оттуда валит черный столб дыма. Ну раз ПВО (скорее всего) убрали, можно и по ангарам пройтись", — сказал он.Лебедев также предположил, что удар пришелся и по средствам противовоздушной обороны. Он уточнил со ссылкой на жителей города, что прилет был в районе поселка Авангард.Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. В регионе объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесса, украина, вооруженные силы украины, в мире, одесская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Одесская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило о столбе черного дыма над военным аэродромом в Одессе

Подполье сообщило, что в Одессе, предположительно, поразили военный аэродром

© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh KiperПожарные в Одессе
Пожарные в Одессе - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper
Пожарные в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военный аэродром, предположительно, поражен в Одессе, оттуда валит столб дыма, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Прилет" в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере, оттуда валит черный столб дыма. Ну раз ПВО (скорее всего) убрали, можно и по ангарам пройтись", — сказал он.
Лебедев также предположил, что удар пришелся и по средствам противовоздушной обороны. Он уточнил со ссылкой на жителей города, что прилет был в районе поселка Авангард.
Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. В регионе объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреОдесская областьСергей Лебедев
 
 
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