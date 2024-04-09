Подполье сообщило о столбе черного дыма над военным аэродромом в Одессе
Подполье сообщило, что в Одессе, предположительно, поразили военный аэродром
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh KiperПожарные в Одессе
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper
Пожарные в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военный аэродром, предположительно, поражен в Одессе, оттуда валит столб дыма, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Прилет" в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере, оттуда валит черный столб дыма. Ну раз ПВО (скорее всего) убрали, можно и по ангарам пройтись", — сказал он.
Лебедев также предположил, что удар пришелся и по средствам противовоздушной обороны. Он уточнил со ссылкой на жителей города, что прилет был в районе поселка Авангард.
Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. В регионе объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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