https://ria.ru/20240409/aerodrom-1938943545.html

Подполье сообщило о столбе черного дыма над военным аэродромом в Одессе

Подполье сообщило о столбе черного дыма над военным аэродромом в Одессе - РИА Новости, 09.04.2024

Подполье сообщило о столбе черного дыма над военным аэродромом в Одессе

Военный аэродром, предположительно, поражен в Одессе, оттуда валит столб дыма, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:31

2024-04-09T20:31

2024-04-09T20:49

специальная военная операция на украине

одесса

украина

вооруженные силы украины

в мире

одесская область

сергей лебедев

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Военный аэродром, предположительно, поражен в Одессе, оттуда валит столб дыма, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет" в военный аэродром, что на улице 25-й Чапаевской дивизии. По крайней мере, оттуда валит черный столб дыма. Ну раз ПВО (скорее всего) убрали, можно и по ангарам пройтись", — сказал он.Лебедев также предположил, что удар пришелся и по средствам противовоздушной обороны. Он уточнил со ссылкой на жителей города, что прилет был в районе поселка Авангард.Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал, что в Одессе прогремел взрыв. В регионе объявили воздушную тревогу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

одесса, украина, вооруженные силы украины, в мире, одесская область, сергей лебедев