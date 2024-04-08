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В Петербурге ищут волонтеров, которые помогут жабам переходить дорогу - РИА Новости, 08.04.2024
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15:42 08.04.2024 (обновлено: 17:18 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zhaby-1938623262.html
В Петербурге ищут волонтеров, которые помогут жабам переходить дорогу
В Петербурге ищут волонтеров, которые помогут жабам переходить дорогу - РИА Новости, 08.04.2024
В Петербурге ищут волонтеров, которые помогут жабам переходить дорогу
Заказник "Сестрорецкое болото" ищет волонтеров для помощи жабам в период сезонной миграции, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:42
2024-04-08T17:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Заказник "Сестрорецкое болото" ищет волонтеров для помощи жабам в период сезонной миграции, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга в Telegram-канале. "Заказник "Сестрорецкое болото" готовится к сезонной миграции серых жаб и открывает регистрацию волонтеров для помощи земноводным", — говорится в публикации.Отмечается, что на этой территории обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе. С наступлением тепла у амфибий начинается брачный сезон, и они массово перемещаются из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру, после чего снова возвращаются в лес. Наиболее активно жабы мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, находящейся в километре от музея "Шалаш В. И. Ленина". Этот путь становится для них серьезным препятствием. Для сохранения популяции жаб ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга" ежегодно привлекает волонтеров, которые помогают амфибиям добраться до мест нереста. Добровольцы должны пройти регистрацию, а затем необходимый инструктаж и обучение. Уточняется, что всех участников распределят по дням, чтобы не навредить земноводным. Сотрудники заказника "Сестрорецкое болото" также призвали горожан, не являющихся волонтерами, не трогать жаб.
https://ria.ru/20240331/tyuleni-1936934872.html
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В Петербурге ищут волонтеров, которые помогут жабам переходить дорогу

В Петербурге ищут волонтеров для помощи жабам в сезонной миграции

© Фото : Комитет по природопользованию (Петербург)Жаба на территории заказника "Сестрорецкое болото"
Жаба на территории заказника Сестрорецкое болото - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Комитет по природопользованию (Петербург)
Жаба на территории заказника "Сестрорецкое болото"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Заказник "Сестрорецкое болото" ищет волонтеров для помощи жабам в период сезонной миграции, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга в Telegram-канале.
"Заказник "Сестрорецкое болото" готовится к сезонной миграции серых жаб и открывает регистрацию волонтеров для помощи земноводным", — говорится в публикации.
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Отмечается, что на этой территории обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе. С наступлением тепла у амфибий начинается брачный сезон, и они массово перемещаются из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру, после чего снова возвращаются в лес.
Наиболее активно жабы мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, находящейся в километре от музея "Шалаш В. И. Ленина". Этот путь становится для них серьезным препятствием. Для сохранения популяции жаб ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга" ежегодно привлекает волонтеров, которые помогают амфибиям добраться до мест нереста.
Добровольцы должны пройти регистрацию, а затем необходимый инструктаж и обучение. Уточняется, что всех участников распределят по дням, чтобы не навредить земноводным.
Сотрудники заказника "Сестрорецкое болото" также призвали горожан, не являющихся волонтерами, не трогать жаб.
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