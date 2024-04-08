Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио
Офицер ВСУ: Зеленский, занижая цифры о потерях, напоминает Пиноккио
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командир взвода ВСУ сравнил Владимира Зеленского с Пиноккио из-за его слов о явно заниженных потерях на фронте, которые, про официальным данным, составляют 31 тысячу человек, сообщает журнал New Yorker.
Пиноккио - герой сказки Карло Коллоди. По сюжету, при вранье у этого персонажа увеличивалась длина носа.
"Он (неназванный комвзвода ВСУ - ред.) сравнил... Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат", - говорится в сообщении. При этом офицер указал на то, что в этих показателях не учитывается число пропавших без вести, которое составляет огромную часть потерь ВСУ.
Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.