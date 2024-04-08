https://ria.ru/20240408/zelenskiy-1938641417.html

Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио

Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио - РИА Новости, 08.04.2024

Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио

Командир взвода ВСУ сравнил Владимира Зеленского с Пиноккио из-за его слов о явно заниженных потерях на фронте, которые, про официальным данным, составляют 31... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:15

2024-04-08T16:15

2024-04-08T18:47

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владимир зеленский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командир взвода ВСУ сравнил Владимира Зеленского с Пиноккио из-за его слов о явно заниженных потерях на фронте, которые, про официальным данным, составляют 31 тысячу человек, сообщает журнал New Yorker. Пиноккио - герой сказки Карло Коллоди. По сюжету, при вранье у этого персонажа увеличивалась длина носа. "Он (неназванный комвзвода ВСУ - ред.) сравнил... Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат", - говорится в сообщении. При этом офицер указал на то, что в этих показателях не учитывается число пропавших без вести, которое составляет огромную часть потерь ВСУ. Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.

https://ria.ru/20240407/vsu-1938460106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины