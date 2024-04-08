Рейтинг@Mail.ru
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 08.04.2024 (обновлено: 18:47 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zelenskiy-1938641417.html
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио - РИА Новости, 08.04.2024
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио
Командир взвода ВСУ сравнил Владимира Зеленского с Пиноккио из-за его слов о явно заниженных потерях на фронте, которые, про официальным данным, составляют 31... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:15
2024-04-08T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командир взвода ВСУ сравнил Владимира Зеленского с Пиноккио из-за его слов о явно заниженных потерях на фронте, которые, про официальным данным, составляют 31 тысячу человек, сообщает журнал New Yorker. Пиноккио - герой сказки Карло Коллоди. По сюжету, при вранье у этого персонажа увеличивалась длина носа. "Он (неназванный комвзвода ВСУ - ред.) сравнил... Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат", - говорится в сообщении. При этом офицер указал на то, что в этих показателях не учитывается число пропавших без вести, которое составляет огромную часть потерь ВСУ. Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.
https://ria.ru/20240407/vsu-1938460106.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио

Офицер ВСУ: Зеленский, занижая цифры о потерях, напоминает Пиноккио

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Командир взвода ВСУ сравнил Владимира Зеленского с Пиноккио из-за его слов о явно заниженных потерях на фронте, которые, про официальным данным, составляют 31 тысячу человек, сообщает журнал New Yorker.
Пиноккио - герой сказки Карло Коллоди. По сюжету, при вранье у этого персонажа увеличивалась длина носа.
"Он (неназванный комвзвода ВСУ - ред.) сравнил... Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат", - говорится в сообщении. При этом офицер указал на то, что в этих показателях не учитывается число пропавших без вести, которое составляет огромную часть потерь ВСУ.
Ранее Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
"Большие потери": ошибка ВСУ в Донбассе вызвала в Киеве ярость
7 апреля, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала