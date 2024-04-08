https://ria.ru/20240408/zapad-1938431053.html

Туземцев не жалко. Смерть "белых людей" заставила Запад задуматься о мире

Туземцев не жалко. Смерть "белых людей" заставила Запад задуматься о мире - РИА Новости, 08.04.2024

Туземцев не жалко. Смерть "белых людей" заставила Запад задуматься о мире

Запад внезапно обнаружил признаки геноцида в действиях Израиля в секторе Газа. И так же внезапно и стремительно вдруг поднял вопрос о прекращении поставок... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:00

2024-04-08T08:00

2024-04-08T17:33

аналитика

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Запад внезапно обнаружил признаки геноцида в действиях Израиля в секторе Газа. И так же внезапно и стремительно вдруг поднял вопрос о прекращении поставок оружия израильскому правительству. Произошло это спустя ровно полгода после начала войны в этом регионе. То есть шесть месяцев бомбежек, убийств, массовой гибели женщин и детей не вызывали моральных колебаний Запада. Все изменили три точечных удара израильской армии по трем автомобилям гуманитарного конвоя в минувший понедельник. Вдруг погибли "белые люди" — несколько граждан западных государств из благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). А это уже совсем другое дело! Это уже не гибель тысяч палестинских детей, на что западные политики могли месяцами закрывать глаза.Нет, дебаты-то о характере бомбардировок сектора Газа и о необходимости прекратить вооружение Израиля велись и до этого. Принимались и соответствующие решения некоторых правительств, а суд в Нидерландах, например, еще в феврале вынес вердикт о запрете поставок запчастей для израильских военных самолетов. Но после прицельных ударов по гуманитарному конвою характер дебатов приобрел совершенно иной характер, перейдя на высший уровень.Скажем, в Британии некоторые газеты вышли с кричащими первыми полосами: "Прекратите продажи оружия Израилю немедленно!" То есть в результате удара по конвою погибли три британских гражданина — и сразу тамошняя пресса взорвалась такими требованиями и иллюстрациями на тему "обмена" между Лондоном и Иерусалимом: ракеты взамен гробов с британскими флагами. Моментально от премьера Британии Риши Сунака потребовали остановить продажи оружия, причем такие требования звучат не только от оппозиционеров, но и от представителей его собственной партии. А под 17-страничной петицией с этим требованием поставили подпись более 600 юристов, включая трех бывших членов Верховного суда Британии. Они доказывают, что продолжение поставок оружия Израилю в этих условиях является нарушением международного права и способствует геноциду.Особо показательно, как эта дискуссия вылилась в заочную перепалку между двумя бывшими премьерами Британии, один из которых заодно был и министром иностранных дел, а второй таковым является сейчас. Речь о Борисе Джонсоне и Дэвиде Кэмероне. Джонсон написал эмоциональную и очень циничную колонку в газете Daily Mail. Там он назвал призывы к запрету поставок оружия Израилю "безумием" и обвинил авторов этих призывов в "поддержке терроризма".Цинизм же колонки заключается в открытых насмешках над международным гуманитарным правом. Джонсон напоминает, как Западу было абсолютно плевать на тысячи погибших гражданских жителей в Ливии, когда страны НАТО бомбили ее. Соответственно, нужно закрыть глаза и на гибель тысяч палестинцев в секторе Газа. Об этом практически прямо пишет авантюрист, виновный в гибели украинцев, которых он толкнул на реализацию кровавого сценария (но к этому мы еще вернемся).Джонсон неприкрыто наезжает на своего бывшего босса Кэмерона, обвиняя его в том, что он не дает решительный отпор заявлениям о прекращении поставок оружия Израилю. Ответ действующего министра последовал незамедлительно. Буквально на следующий день появилась колонка Кэмерона в The Sunday Times под характерным заголовком: "У нас есть гуманитарные законы. Израиль должен их соблюдать". То есть началась прямая перепалка с Джонсоном!Причем свою статью Кэмерон начал именно с гибели трех британцев в секторе Газа. Не с гибели детей, страданий тысяч мирных жителей, не с голода и лишений стариков — это все вторично для Лондона. В конечном итоге глава МИД Британии заявил, что поддерживает "право Израиля на самооборону", но добавил: "Конечно, наша поддержка не является безоговорочной: мы ожидаем, что такая гордая и успешная демократия будет соблюдать международное гуманитарное право". Таким образом, Кэмерон допускает прямой намек на возможное прекращение поддержки.Подчеркнем: столь яростные дискуссии на высшем уровне начались в Британии после гибели трех граждан этой страны. Именно этот факт сделал их столь эмоциональными. Аналогичные споры разгорелись и в странах, которые поставляют больше всего оружия в Израиль, — в США и Германии. Там тоже поданы соответствующие иски в суд и начались дебаты на уровне политических структур. И очень характерно, как те же самые страны, политики, партии, которые закрывают глаза на убийства мирных людей, вот уже десять лет творимые украинским режимом, вдруг прозрели по поводу страданий палестинцев. Только потому, что в секторе Газа погибли несколько граждан западных стран!В этой связи особенно ценно упомянутое выше признание двойных стандартов Запада, которое сделал Борис Джонсон. Патологический лжец в кои-то веки не соврал, написав: "Гуманитарное право? Да это же смешно!" Напомним, это тот самый Джонсон, который ссылался на "международное право", обосновывая поддержку Украины. Но при этом всегда подчеркивал, что не пошлет британских солдат воевать за Украину, чтобы не гибли те самые "белые люди". А жизнь "туземцев" — что ливийцев, что арабов, что украинцев — Запад в грош никогда не ставил. Именно поэтому тот же Борис Джонсон, будучи премьером, запретил киевским марионеткам Запада подписывать мирное соглашение, которое остановило бы кровопролитие. Именно поэтому Запад и продолжает поставки оружия на Украину — "туземцев" им не жалко, а на гуманитарное право Западу плевать. Что цинично подтвердил сейчас Джонсон.

https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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аналитика