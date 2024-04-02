"Всемирная центральная кухня" приостановит деятельность в Газе
"Всемирная центральная кухня" приостановит работу в Газе после гибели людей
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Международная некоммерческая организация "Всемирная центральная кухня", члены которой погибли при ударе Израиля по сектору Газа, сообщила, что приостанавливает свою деятельность в регионе.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.
"Всемирная центральная кухня" немедленно приостанавливает свою деятельность в регионе. В ближайшее время мы будем принимать решения о будущем нашей работы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
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