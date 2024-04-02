https://ria.ru/20240402/gaza-1937246419.html

"Всемирная центральная кухня" приостановит деятельность в Газе

"Всемирная центральная кухня" приостановит деятельность в Газе - РИА Новости, 02.04.2024

"Всемирная центральная кухня" приостановит деятельность в Газе

Международная некоммерческая организация "Всемирная центральная кухня", члены которой погибли при ударе Израиля по сектору Газа, сообщила, что приостанавливает... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:01

2024-04-02T09:01

2024-04-02T09:01

в мире

израиль

польша

австралия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d28f72cb68f2dc557ed1adb9ebea2ab.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Международная некоммерческая организация "Всемирная центральная кухня", члены которой погибли при ударе Израиля по сектору Газа, сообщила, что приостанавливает свою деятельность в регионе. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранных граждан погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом. "Всемирная центральная кухня" немедленно приостанавливает свою деятельность в регионе. В ближайшее время мы будем принимать решения о будущем нашей работы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

https://ria.ru/20231105/afp-1907516127.html

израиль

польша

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, польша, австралия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году