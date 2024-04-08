https://ria.ru/20240408/zaes-1938534783.html

Сенатор назвал заявление Киева о непричастности к атаке на ЗАЭС враньем

Сенатор назвал заявление Киева о непричастности к атаке на ЗАЭС враньем - РИА Новости, 08.04.2024

Сенатор назвал заявление Киева о непричастности к атаке на ЗАЭС враньем

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал враньем заявление украинской стороны о непричастности к атаке беспилотников на Запорожскую АЭС. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:40

2024-04-08T11:40

2024-04-08T11:40

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днепр (город)

энергодар

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сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал враньем заявление украинской стороны о непричастности к атаке беспилотников на Запорожскую АЭС. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила о прилетах беспилотников в районе столовой, грузового порта и атаке по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, радиационный фон не изменился. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило незначительные повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС, утверждая при этом, что они не несут рисков ядерной безопасности. В свою очередь представитель военной разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к вооруженным провокациям на территории ЗАЭС. "Представителям киевского режима соврать ничего не стоит. Там у власти сидят брехливые люди. Они открестились от обстрелов, так как понимают, что международное сообщество это плохо воспримет", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, атака беспилотников на атомную станцию является провокацией, за которую киевские власти должны понести серьезную ответственность перед всем миром. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240407/stantsiya-1938461617.html

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

днепр (город)

энергодар

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в мире, днепр (город), энергодар, украина, сергей цеков, запорожская аэс