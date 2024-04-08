Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ пожаловались на безрассудство и амбиции командующих - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/vsu-1938642509.html
В ВСУ пожаловались на безрассудство и амбиции командующих
В ВСУ пожаловались на безрассудство и амбиции командующих - РИА Новости, 08.04.2024
В ВСУ пожаловались на безрассудство и амбиции командующих
В первом отдельном штурмовом батальоне ВС Украины сетуют на безрассудство украинских командующих и их карьерные амбиции. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:20
2024-04-08T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В первом отдельном штурмовом батальоне ВС Украины сетуют на безрассудство украинских командующих и их карьерные амбиции. По словам командира батальона с позывным "Перун", слова которого передает журнал New Yorker, украинские командующие безрассудны, им недостает военной хитрости. Это, по мнению "Перуна", частично объясняет тупиковую ситуацию у ВСУ на поле боя и рост числа их потерь. Как отмечает один неназванный офицер батальона, украинское командование всегда торопит подчиненных, не считаясь с возможными потерями. "Перун" указал на то, что для полковников конфликт - это "возможность стать генералами", высокопоставленные офицеры в большей степени заинтересованы в "склоках за военные награды". Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938631498.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ пожаловались на безрассудство и амбиции командующих

Украинский комбат пожаловался на безрассудство и амбиции вышестоящих командующих

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В первом отдельном штурмовом батальоне ВС Украины сетуют на безрассудство украинских командующих и их карьерные амбиции.
По словам командира батальона с позывным "Перун", слова которого передает журнал New Yorker, украинские командующие безрассудны, им недостает военной хитрости. Это, по мнению "Перуна", частично объясняет тупиковую ситуацию у ВСУ на поле боя и рост числа их потерь.
Как отмечает один неназванный офицер батальона, украинское командование всегда торопит подчиненных, не считаясь с возможными потерями. "Перун" указал на то, что для полковников конфликт - это "возможность стать генералами", высокопоставленные офицеры в большей степени заинтересованы в "склоках за военные награды".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Офицер ВСУ пожаловался, что Украине может настать "крышка" в течение года
Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала