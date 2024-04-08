https://ria.ru/20240408/vsu-1938642509.html

В ВСУ пожаловались на безрассудство и амбиции командующих

В ВСУ пожаловались на безрассудство и амбиции командующих - РИА Новости, 08.04.2024

В ВСУ пожаловались на безрассудство и амбиции командующих

В первом отдельном штурмовом батальоне ВС Украины сетуют на безрассудство украинских командующих и их карьерные амбиции. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:20

2024-04-08T16:20

2024-04-08T16:20

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В первом отдельном штурмовом батальоне ВС Украины сетуют на безрассудство украинских командующих и их карьерные амбиции. По словам командира батальона с позывным "Перун", слова которого передает журнал New Yorker, украинские командующие безрассудны, им недостает военной хитрости. Это, по мнению "Перуна", частично объясняет тупиковую ситуацию у ВСУ на поле боя и рост числа их потерь. Как отмечает один неназванный офицер батальона, украинское командование всегда торопит подчиненных, не считаясь с возможными потерями. "Перун" указал на то, что для полковников конфликт - это "возможность стать генералами", высокопоставленные офицеры в большей степени заинтересованы в "склоках за военные награды". Ранее Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля заявил, что ВСУ потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в ходе безуспешного контрнаступления с 4 июня 2023 года. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в 10 раз.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938631498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины