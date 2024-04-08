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Жителей Кургана предупредили о риске затопления водозаборных сооружений
Жителей Кургана предупредили о риске затопления водозаборных сооружений - РИА Новости, 08.04.2024
Жителей Кургана предупредили о риске затопления водозаборных сооружений
Жителям Кургана необходимо запастись водой из-за риска затопления водозаборных сооружений, заявил генеральный директор АО "Водный союз" Владимир Овсянников на... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T21:46
2024-04-08T21:46
2024-04-08T22:33
курган
происшествия
курганская область
владимир овсянников
наводнения в россии — 2024
прорыв дамбы в орске
александр моор
гидрометцентр
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр — РИА Новости. Жителям Кургана необходимо запастись водой из-за риска затопления водозаборных сооружений, заявил генеральный директор АО "Водный союз" Владимир Овсянников на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона."В связи с новой информацией по уровню паводка имеется риск затопления водозаборных сооружений в Кургане. Поэтому всем жителям нужно сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Использовать все емкости. Сейчас вода подается в город в нормальном режиме и качестве", — сказал он.По словам Овсянникова, время сделать запасы еще есть, но оно крайне ограниченно.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. В зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков.Паводки в регионахРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков. По данным на 14:00 8 апреля, подтоплены 10 390 жилых домов и 18 662 приусадебных участка.Режим чрезвычайной ситуации из-за возможного паводка также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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Курган, Происшествия, Курганская область, Владимир Овсянников, Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске, Александр Моор, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Казахстан
Жителей Кургана предупредили о риске затопления водозаборных сооружений
Жителям Кургана рекомендовали запастись водой на месяц из-за риска затопления