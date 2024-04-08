https://ria.ru/20240408/voda-1938552830.html

Затопившие Оренбургскую область водохранилища уменьшили сброс воды

Затопившие Оренбургскую область водохранилища уменьшили сброс воды - РИА Новости, 08.04.2024

Затопившие Оренбургскую область водохранилища уменьшили сброс воды

Повышенные сбросы воды на Актюбинском, Ириклинском и Сорочинском водохранилищах, ставшие одной из причин масштабных затоплений в Оренбургской области, с конца... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:34

2024-04-08T12:34

2024-04-08T13:45

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

казахстан

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Повышенные сбросы воды на Актюбинском, Ириклинском и Сорочинском водохранилищах, ставшие одной из причин масштабных затоплений в Оренбургской области, с конца марта по 4 апреля составили суммарно порядка 3,7 тысячи кубометров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщала, что подтопление территорий связано с повышением уровня воды в нескольких реках, а также повышенным сбросом воды на Актюбинском (Казахстан), Ириклинском и Сорочинском водохранилищах."По уточненной информации, с 28 по 30 марта повышенный сброс воды с Актюбинского водохранилища в Казахстане составлял до 1000 кубометров в секунду, а с Ириклинского и Сорочинского водохранилищ с 4 апреля - до 2,7 тысячи кубометров в секунду", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что эти сбросы привели к повышению уровней воды в реках Урал, Илек и Черная с последующим затоплением жилых домов, приусадебных участков и объектов инфраструктуры территории Оренбургской области.Сбросы паводковых вод с Актюбинского, Ириклинского и Сорочинского водохранилищ за минувшие сутки уменьшились почти на 600 кубометров в секунду, рассказали ранее в понедельник в экстренных службах.

оренбургская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Место прорыва дамбы в Орске Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске. 2024-04-08T12:34 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, казахстан, наводнения в россии — 2024