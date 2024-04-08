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Затопившие Оренбургскую область водохранилища уменьшили сброс воды - РИА Новости, 08.04.2024
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12:34 08.04.2024 (обновлено: 13:45 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/voda-1938552830.html
Затопившие Оренбургскую область водохранилища уменьшили сброс воды
Затопившие Оренбургскую область водохранилища уменьшили сброс воды - РИА Новости, 08.04.2024
Затопившие Оренбургскую область водохранилища уменьшили сброс воды
Повышенные сбросы воды на Актюбинском, Ириклинском и Сорочинском водохранилищах, ставшие одной из причин масштабных затоплений в Оренбургской области, с конца... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:34
2024-04-08T13:45
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
казахстан
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Повышенные сбросы воды на Актюбинском, Ириклинском и Сорочинском водохранилищах, ставшие одной из причин масштабных затоплений в Оренбургской области, с конца марта по 4 апреля составили суммарно порядка 3,7 тысячи кубометров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщала, что подтопление территорий связано с повышением уровня воды в нескольких реках, а также повышенным сбросом воды на Актюбинском (Казахстан), Ириклинском и Сорочинском водохранилищах."По уточненной информации, с 28 по 30 марта повышенный сброс воды с Актюбинского водохранилища в Казахстане составлял до 1000 кубометров в секунду, а с Ириклинского и Сорочинского водохранилищ с 4 апреля - до 2,7 тысячи кубометров в секунду", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что эти сбросы привели к повышению уровней воды в реках Урал, Илек и Черная с последующим затоплением жилых домов, приусадебных участков и объектов инфраструктуры территории Оренбургской области.Сбросы паводковых вод с Актюбинского, Ириклинского и Сорочинского водохранилищ за минувшие сутки уменьшились почти на 600 кубометров в секунду, рассказали ранее в понедельник в экстренных службах.
оренбургская область
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Место прорыва дамбы в Орске
Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске.
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происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, казахстан, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Казахстан, Наводнения в России — 2024
Затопившие Оренбургскую область водохранилища уменьшили сброс воды

Затопившие Оренбуржье 3 водохранилища уменьшили сброс воды на 3,7 тыс куб в сек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Повышенные сбросы воды на Актюбинском, Ириклинском и Сорочинском водохранилищах, ставшие одной из причин масштабных затоплений в Оренбургской области, с конца марта по 4 апреля составили суммарно порядка 3,7 тысячи кубометров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщала, что подтопление территорий связано с повышением уровня воды в нескольких реках, а также повышенным сбросом воды на Актюбинском (Казахстан), Ириклинском и Сорочинском водохранилищах.
"По уточненной информации, с 28 по 30 марта повышенный сброс воды с Актюбинского водохранилища в Казахстане составлял до 1000 кубометров в секунду, а с Ириклинского и Сорочинского водохранилищ с 4 апреля - до 2,7 тысячи кубометров в секунду", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что эти сбросы привели к повышению уровней воды в реках Урал, Илек и Черная с последующим затоплением жилых домов, приусадебных участков и объектов инфраструктуры территории Оренбургской области.
Сбросы паводковых вод с Актюбинского, Ириклинского и Сорочинского водохранилищ за минувшие сутки уменьшились почти на 600 кубометров в секунду, рассказали ранее в понедельник в экстренных службах.
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ПроисшествияОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеКазахстанНаводнения в России — 2024
 
 
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