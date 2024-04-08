https://ria.ru/20240408/ural-1938725060.html

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился, но остается опасным

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился, но остается опасным - РИА Новости, 08.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился, но остается опасным

Вода на некоторых участках в Орске начала отступать, но ее уровень все еще превышает опасную отметку, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T23:15

2024-04-08T23:15

2024-04-08T23:53

орск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

прорыв дамбы в орске

александр моор

александр куренков (мчс)

казахстан

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вода на некоторых участках в Орске начала отступать, но ее уровень все еще превышает опасную отметку, сообщила пресс-служба МЧС России."Ситуация остается напряженной, но на некоторых участках подтопленного города вода начала отступать. Уровень воды в реке Урал в районе Орска за два часа снизился на девять сантиметров, но по-прежнему превышает опасную отметку", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, паводковая обстановка стабилизируется в Брянской и Самарской областях, а также в Алтайском крае.Уточняется, что в населенных пунктах, освободившихся от воды, проводятся аварийно-восстановительные работы, идет расчистка приусадебных участков, откачка воды из домов и их просушка.В Курганской области подготовка к волне паводка ведется в круглосуточном режиме, специалисты МЧС укрепляют дамбу в Кургане, добавили в пресс-службе.Паводки в регионахРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков. По данным на 14:00 8 апреля подтоплены 10 390 жилых домов и 18 662 приусадебных участка. Правительство области предполагает, что ущерб от стихии может составить 21 миллиард рублей.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков.Режим чрезвычайной ситуации из-за возможного паводка также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

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орск

казахстан

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Паводок в Оренбургской области 5 апреля в городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал. В результате часть города оказалась затоплена. Вода достигла Новотроицка, там объявлена эвакуация. К паводку готовятся и в Оренбурге. По словам мэра Сергея Салмина, в городе ожидается беспрецедентное наводнение. Регион находится в режиме ЧС федерального характера. Основной удар паводка должен прийтись на 10 апреля, а стабилизация ситуации ожидается после 20-го. Всего половодье охватило 27 муниципальных образований. 2024-04-08T23:15 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, александр моор, александр куренков (мчс), казахстан, владимир путин, наводнения в россии — 2024