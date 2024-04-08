https://ria.ru/20240408/ukraina-1938696639.html
Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024
Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ
ВС России полностью контролируют небо над Украиной, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:12
2024-04-08T19:12
2024-04-08T21:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВС России полностью контролируют небо над Украиной, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Для меня становится все более очевидным то, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране", — отметил он.По словам Меркуриса, российская армия успешно атакует пункты дислокации ВСУ, а также целые военные подразделения.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938625002.html
https://ria.ru/20240408/ssha-1938684599.html
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россия, украина, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Меркурис: Россия получила полный контроль над украинским небом