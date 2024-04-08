https://ria.ru/20240408/ukraina-1938696639.html

Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024

Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ

ВС России полностью контролируют небо над Украиной, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:12

2024-04-08T19:12

2024-04-08T21:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВС России полностью контролируют небо над Украиной, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Для меня становится все более очевидным то, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране", — отметил он.По словам Меркуриса, российская армия успешно атакует пункты дислокации ВСУ, а также целые военные подразделения.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938625002.html

https://ria.ru/20240408/ssha-1938684599.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины