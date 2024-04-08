Рейтинг@Mail.ru
Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 08.04.2024 (обновлено: 21:11 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938696639.html
Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024
Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ
ВС России полностью контролируют небо над Украиной, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:12
2024-04-08T21:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329617_0:360:2914:1999_1920x0_80_0_0_85d3b7a3332adb051fe5a67e670be0b6.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВС России полностью контролируют небо над Украиной, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Для меня становится все более очевидным то, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране", — отметил он.По словам Меркуриса, российская армия успешно атакует пункты дислокации ВСУ, а также целые военные подразделения.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938625002.html
https://ria.ru/20240408/ssha-1938684599.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329617_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f840166dad672c7964fabc82aded4ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Получили полный контроль. На Западе раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Меркурис: Россия получила полный контроль над украинским небом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВС России полностью контролируют небо над Украиной, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Для меня становится все более очевидным то, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране", — отметил он.
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине
Вчера, 15:46
По словам Меркуриса, российская армия успешно атакует пункты дислокации ВСУ, а также целые военные подразделения.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"Они увеличиваются": в США пришли в ужас из-за ситуации у Часова Яра
Вчера, 18:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала