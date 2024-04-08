Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО
Постпред США: по итогам летнего саммита НАТО Украину ждет конкретный результат
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. По итогам саммита НАТО в июле в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с альянсом, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит.
"У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путем углубления работы НАТО с украинцами", - сообщила она на конференции по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне.
По словам Смит, к усилению работы с альянсом относятся вопросы модернизации, предоставления дополнительных ресурсов для Украине, а также "институционализация некоторой двусторонней поддержки".
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на неё. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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