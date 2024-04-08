https://ria.ru/20240408/ukraina-1938643714.html

Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО

Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО - РИА Новости, 08.04.2024

Постпред США пообещала "конкретный результат" для Киева после саммита НАТО

По итогам саммита НАТО в июле в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с альянсом, заявила постпред США при НАТО... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:26

2024-04-08T16:26

2024-04-08T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. По итогам саммита НАТО в июле в Вашингтоне ожидается конкретный результат для Украины по усилению работы Киева с альянсом, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит. "У нас будет конкретный результат для Украины. Я не могу вдаваться в подробности на данном этапе, но мы работаем над тем, чтобы получить этот конверт, который станет мостом к членству, путем углубления работы НАТО с украинцами", - сообщила она на конференции по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне. По словам Смит, к усилению работы с альянсом относятся вопросы модернизации, предоставления дополнительных ресурсов для Украине, а также "институционализация некоторой двусторонней поддержки". В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на неё. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240408/zapad-1938431053.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, сша