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"Они жуткие". В ВСУ пришли в ужас от примененного Россией оружия - РИА Новости, 08.04.2024
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12:19 08.04.2024 (обновлено: 12:37 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938549088.html
"Они жуткие". В ВСУ пришли в ужас от примененного Россией оружия
"Они жуткие". В ВСУ пришли в ужас от примененного Россией оружия - РИА Новости, 08.04.2024
"Они жуткие". В ВСУ пришли в ужас от примененного Россией оружия
Российские авиабомбы ФАБ наводят ужас на ВСУ из-за своей мощи и сложностей с их перехватом, пишет Financial Times.“Они жуткие и очень смертоносные. Даже на... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:19
2024-04-08T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ наводят ужас на ВСУ из-за своей мощи и сложностей с их перехватом, пишет Financial Times.“Они жуткие и очень смертоносные. Даже на расстоянии километра взрывная волна срывает двери с петель", — приводит издание слова украинского военного. В статье отмечается, что у ВСУ нет средств противодействия российским авиабомбам."В основе управляемых планирующих бомб, которые сбрасываются с самолетов Су-34 и Су-35 непосредственно на цели, лежит оружие, насчитывающее несколько десятков лет. Получив дешевое выдвижное оперение и систему спутниковой навигации, эти бывшие бомбы свободного падения теперь запускаются российскими бомбардировщиками глубоко за линией фронта — вне досягаемости украинских систем ПВО", — говорится в публикации. Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240408/rossiya-1938499897.html
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938490061.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
"Они жуткие". В ВСУ пришли в ужас от примененного Россией оружия

FT: российские авиабомбы ФАБ наводят ужас на солдат ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России
Боеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российские авиабомбы ФАБ наводят ужас на ВСУ из-за своей мощи и сложностей с их перехватом, пишет Financial Times.

“Они жуткие и очень смертоносные. Даже на расстоянии километра взрывная волна срывает двери с петель", — приводит издание слова украинского военного.
Авиабомба ФАБ-3000
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В статье отмечается, что у ВСУ нет средств противодействия российским авиабомбам.

"В основе управляемых планирующих бомб, которые сбрасываются с самолетов Су-34 и Су-35 непосредственно на цели, лежит оружие, насчитывающее несколько десятков лет. Получив дешевое выдвижное оперение и систему спутниковой навигации, эти бывшие бомбы свободного падения теперь запускаются российскими бомбардировщиками глубоко за линией фронта — вне досягаемости украинских систем ПВО", — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление бомб ФАБ-3000.

Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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