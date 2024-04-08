https://ria.ru/20240408/ukraina-1938532801.html

Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции

Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции - РИА Новости, 08.04.2024

Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции

Украина не настаивает на немедленном вступлении в НАТО, заявил посол в Турции Василий Боднар в интервью газете Yeni Şafak. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:33

2024-04-08T11:33

2024-04-08T12:13

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СТАМБУЛ, 8 апр — РИА Новости. Украина не настаивает на немедленном вступлении в НАТО, заявил посол в Турции Василий Боднар в интервью газете Yeni Şafak."Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы хотим получить ответ относительно даты на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне", — сказал дипломат.Посол подчеркнул, что вопрос о членстве в альянсе можно обсудить после завершения конфликта с Россией."Мы не настаиваем в этом вопросе. Сейчас Украине нужно только оружие", — добавил Боднар.По данным газеты The New York Times, Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита в Вашингтоне. Издание уточнило, что военный блок не планирует принимать нового члена, из-за которого может оказаться втянутым в конфликт.При этом в марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Киева в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время конфликта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20240405/nato-1937956696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, турция, нато, василий боднар, роб бауэр, владимир зеленский, россия