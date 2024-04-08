Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции
Посол Украины в Турции: вопрос членства в НАТО можно обсудить после конфликта
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 апр — РИА Новости. Украина не настаивает на немедленном вступлении в НАТО, заявил посол в Турции Василий Боднар в интервью газете Yeni Şafak.
"Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы хотим получить ответ относительно даты на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне", — сказал дипломат.
Посол подчеркнул, что вопрос о членстве в альянсе можно обсудить после завершения конфликта с Россией.
"Мы не настаиваем в этом вопросе. Сейчас Украине нужно только оружие", — добавил Боднар.
По данным газеты The New York Times, Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита в Вашингтоне. Издание уточнило, что военный блок не планирует принимать нового члена, из-за которого может оказаться втянутым в конфликт.
При этом в марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Киева в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.
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