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Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции - РИА Новости, 08.04.2024
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11:33 08.04.2024 (обновлено: 12:13 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938532801.html
Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции
Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции - РИА Новости, 08.04.2024
Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции
Украина не настаивает на немедленном вступлении в НАТО, заявил посол в Турции Василий Боднар в интервью газете Yeni Şafak. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:33
2024-04-08T12:13
в мире
украина
турция
нато
специальная военная операция на украине
василий боднар
роб бауэр
владимир зеленский
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СТАМБУЛ, 8 апр — РИА Новости. Украина не настаивает на немедленном вступлении в НАТО, заявил посол в Турции Василий Боднар в интервью газете Yeni Şafak."Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы хотим получить ответ относительно даты на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне", — сказал дипломат.Посол подчеркнул, что вопрос о членстве в альянсе можно обсудить после завершения конфликта с Россией."Мы не настаиваем в этом вопросе. Сейчас Украине нужно только оружие", — добавил Боднар.По данным газеты The New York Times, Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита в Вашингтоне. Издание уточнило, что военный блок не планирует принимать нового члена, из-за которого может оказаться втянутым в конфликт.При этом в марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Киева в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время конфликта.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20240405/nato-1937956696.html
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в мире, украина, турция, нато, василий боднар, роб бауэр, владимир зеленский, россия
В мире, Украина, Турция, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Василий Боднар, Роб Бауэр, Владимир Зеленский, Россия
Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол страны в Турции

Посол Украины в Турции: вопрос членства в НАТО можно обсудить после конфликта

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 апр — РИА Новости. Украина не настаивает на немедленном вступлении в НАТО, заявил посол в Турции Василий Боднар в интервью газете Yeni Şafak.
"Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы хотим получить ответ относительно даты на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне", — сказал дипломат.
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Посол подчеркнул, что вопрос о членстве в альянсе можно обсудить после завершения конфликта с Россией.
"Мы не настаиваем в этом вопросе. Сейчас Украине нужно только оружие", — добавил Боднар.
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По данным газеты The New York Times, Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита в Вашингтоне. Издание уточнило, что военный блок не планирует принимать нового члена, из-за которого может оказаться втянутым в конфликт.
При этом в марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Киева в альянсе решен, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки о вступлении Украины в блок в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что ориентация Киева на вхождение в блок стала одной из причин начала спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияНАТОВасилий БоднарРоб БауэрВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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