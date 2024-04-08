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В Воронеже задержали пять поездов из-за угрозы минирования - РИА Новости, 08.04.2024
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15:46 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ugroza-1938625207.html
В Воронеже задержали пять поездов из-за угрозы минирования
В Воронеже задержали пять поездов из-за угрозы минирования - РИА Новости, 08.04.2024
В Воронеже задержали пять поездов из-за угрозы минирования
Звонок с угрозой "минирования" стал причиной задержки пяти поездов дальнего следования на участке Юго-Восточной железной дороги в Воронеже, три из них - более... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:46
2024-04-08T15:46
адлер
санкт-петербург
воронеж
происшествия
юго-восточная железная дорога
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Звонок с угрозой "минирования" стал причиной задержки пяти поездов дальнего следования на участке Юго-Восточной железной дороги в Воронеже, три из них - более чем на час, сообщает ЮВЖД. "Сегодня в 11.30 (мск) на перегоне Сомово – Отрожка Юго-Восточной железной дороги после звонка об угрозе минирования остановлено движение поездов. На месте работали правоохранительные органы", - говорится в сообщении. В результате происшествия были задержаны пять пассажирских поездов: №103 Адлер – Москва (на 1 час 22 минуты), №29 Новороссийск – Москва (на 1 час 16 минут), №36 Санкт-Петербург – Адлер (на 1 час 4 минуты), №113 Адлер – Санкт-Петербург (на 26 минут), №122 Санкт-Петербург – Новороссийск (на 10 минут). По данным ЮВЖД, в 12.50 движение на участке было открыто. Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20240329/evakuatsiya-1936731845.html
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адлер, санкт-петербург, воронеж, происшествия, юго-восточная железная дорога
Адлер, Санкт-Петербург, Воронеж, Происшествия, Юго-Восточная железная дорога
В Воронеже задержали пять поездов из-за угрозы минирования

ЮВЖД: в Воронеже задержали пять поездов после звонка об угрозе минирования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 апр - РИА Новости. Звонок с угрозой "минирования" стал причиной задержки пяти поездов дальнего следования на участке Юго-Восточной железной дороги в Воронеже, три из них - более чем на час, сообщает ЮВЖД.
"Сегодня в 11.30 (мск) на перегоне Сомово – Отрожка Юго-Восточной железной дороги после звонка об угрозе минирования остановлено движение поездов. На месте работали правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
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В результате происшествия были задержаны пять пассажирских поездов: №103 АдлерМосква (на 1 час 22 минуты), №29 Новороссийск – Москва (на 1 час 16 минут), №36 Санкт-Петербург – Адлер (на 1 час 4 минуты), №113 Адлер – Санкт-Петербург (на 26 минут), №122 Санкт-Петербург – Новороссийск (на 10 минут).
По данным ЮВЖД, в 12.50 движение на участке было открыто.
Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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