https://ria.ru/20240408/udar-1938475315.html

Применили массово. В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ

Применили массово. В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024

Применили массово. В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ

Российские планирующие авиабомбы отличаются не только массовостью, но и большими возможностями для постоянной модернизации, пишет обозреватель польского портала РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T02:45

2024-04-08T02:45

2024-04-08T08:26

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы отличаются не только массовостью, но и большими возможностями для постоянной модернизации, пишет обозреватель польского портала Interia Марчин Яблоньский."Это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции. При этом конструкция модулей УМПК является перспективной — русские могут постоянно развивать этот проект", — отметил он.Среди направлений модернизации планирующих авиабомб журналист назвал улучшение аэродинамики, повышение дальности полета и адаптацию модуля УМПК для применения с боеприпасами массой три тысячи килограммов."Модули УМПК <…> свидетельствуют о способности русских успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — подчеркнул польский автор.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление бомб ФАБ-3000.Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html

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