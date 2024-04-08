Рейтинг@Mail.ru
Применили массово. В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:45 08.04.2024 (обновлено: 08:26 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/udar-1938475315.html
Применили массово. В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ
Применили массово. В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024
Применили массово. В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ
Российские планирующие авиабомбы отличаются не только массовостью, но и большими возможностями для постоянной модернизации, пишет обозреватель польского портала РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T02:45
2024-04-08T08:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
украина
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_947fd6da763c67baf825eb719bf6ffc8.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы отличаются не только массовостью, но и большими возможностями для постоянной модернизации, пишет обозреватель польского портала Interia Марчин Яблоньский."Это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции. При этом конструкция модулей УМПК является перспективной — русские могут постоянно развивать этот проект", — отметил он.Среди направлений модернизации планирующих авиабомб журналист назвал улучшение аэродинамики, повышение дальности полета и адаптацию модуля УМПК для применения с боеприпасами массой три тысячи килограммов."Модули УМПК &lt;…&gt; свидетельствуют о способности русских успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — подчеркнул польский автор.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление бомб ФАБ-3000.Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html
https://ria.ru/20240324/rossiya-1935548679.html
https://ria.ru/20240324/udar-1935466239.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_06af04fa480c9302d652e972e8372b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
Применили массово. В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ

Interia: российские бомбы с УМПК обладают большими перспективами развития

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы отличаются не только массовостью, но и большими возможностями для постоянной модернизации, пишет обозреватель польского портала Interia Марчин Яблоньский.
"Это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции. При этом конструкция модулей УМПК является перспективной — русские могут постоянно развивать этот проект", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
"На молекулы". На Украине пришли в ужас из-за нового оружия России
1 апреля, 03:23
Среди направлений модернизации планирующих авиабомб журналист назвал улучшение аэродинамики, повышение дальности полета и адаптацию модуля УМПК для применения с боеприпасами массой три тысячи килограммов.
«
"Модули УМПК <…> свидетельствуют о способности русских успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта (на Украине. — Прим. ред.)", — подчеркнул польский автор.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Считали невозможным. В США рассказали, что Россия ввела в бой на Украине
24 марта, 23:31
Ранее Минобороны России сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление бомб ФАБ-3000.
Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Колоссальный ущерб". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
24 марта, 13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаУкраинаВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала