https://ria.ru/20240408/tyumen-1938554979.html

Власти оценили риск затопления Тюмени

Власти оценили риск затопления Тюмени - РИА Новости, 08.04.2024

Власти оценили риск затопления Тюмени

В Тюмени, где протекает река Тура, нет риска затопления микрорайонов города, заявили в информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:40

2024-04-08T12:40

2024-04-08T12:55

тюмень

тюменская область

виктор яцуценко

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иртыш (река)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938558621_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_0c927971043dac7533bd166c23f9b58e.jpg

ТЮМЕНЬ, 8 апр – РИА Новости. В Тюмени, где протекает река Тура, нет риска затопления микрорайонов города, заявили в информационном центре правительства Тюменской области со ссылкой на данные Росгидромета."В Тюмени нет риска затопления микрорайонов. Официально Росгидромет: на реках Иртыш, Тура и Пышма уровни воды весной 2024 года будут ниже нормы всех средних значений. Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через Тюмень. Паводковые явления, возможно, коснутся отдельных районов Тюменской области", - указано в сообщении.Ранее сообщалось, что замглавы МЧС России Виктор Яцуценко на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды заявил, что "в Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города, куда сосредоточивать будем группировку".

тюмень

тюменская область

иртыш (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюмень, тюменская область, виктор яцуценко, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иртыш (река), происшествия