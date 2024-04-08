https://ria.ru/20240408/turizm-1938710519.html

В Петербурге и области определят приоритетные для туризма территории

В Петербурге и области определят приоритетные для туризма территории - РИА Новости, 08.04.2024

В Петербурге и области определят приоритетные для туризма территории

Президент РФ Владимир Путин поручил определить приоритетные территории для строительства и развития туризма в Петербурге и Ленобласти, в том числе с учетом... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T20:31

2024-04-08T20:31

2024-04-08T20:32

туризм

санкт-петербург

россия

ленинградская область

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил определить приоритетные территории для строительства и развития туризма в Петербурге и Ленобласти, в том числе с учетом создания круглогодичного курорта "Горская", а также утвердить схему развития общественного транспорта, уточнив нормативы обеспечения парковками. Перечень поручений президента по итогам совещания о социально-экономическом развитии Санкт-Петербургской городской агломерации опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области... определить приоритетные территории для жилищного и иного строительства, развития туризма, в том числе с учетом реализации мероприятий по созданию круглогодичного курорта "Горская", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 октября. Также власти регионов должны будут при актуализации показателей ввода жилья до 2030 года учесть увеличение градостроительного потенциала и дополнительного объема жилищного строительства на этих приоритетных территориях. Кроме того, федеральному правительству и региональным властям предстоит "обеспечить реализацию проектов по жилищному и коммерческому строительству во взаимосвязи с развитием инфраструктуры". "Правительству Санкт-Петербурга совместно с правительством Ленинградской области утвердить схему развития общественного транспорта города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уточнив региональные нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспечения территорий парковочным пространством (с учетом перспектив развития общественного транспорта)... Срок – 10 октября 2024 года", - указано в перечне поручений.

https://ria.ru/20240408/putin-1938699079.html

https://ria.ru/20240126/peterburg-1923767044.html

https://ria.ru/20240408/putin-1938695368.html

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санкт-петербург, россия, ленинградская область, владимир путин