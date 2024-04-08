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В Петербурге и области определят приоритетные для туризма территории - РИА Новости, 08.04.2024
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Туризм
 
20:31 08.04.2024 (обновлено: 20:32 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/turizm-1938710519.html
В Петербурге и области определят приоритетные для туризма территории
В Петербурге и области определят приоритетные для туризма территории - РИА Новости, 08.04.2024
В Петербурге и области определят приоритетные для туризма территории
Президент РФ Владимир Путин поручил определить приоритетные территории для строительства и развития туризма в Петербурге и Ленобласти, в том числе с учетом... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:31
2024-04-08T20:32
туризм
санкт-петербург
россия
ленинградская область
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил определить приоритетные территории для строительства и развития туризма в Петербурге и Ленобласти, в том числе с учетом создания круглогодичного курорта "Горская", а также утвердить схему развития общественного транспорта, уточнив нормативы обеспечения парковками. Перечень поручений президента по итогам совещания о социально-экономическом развитии Санкт-Петербургской городской агломерации опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области... определить приоритетные территории для жилищного и иного строительства, развития туризма, в том числе с учетом реализации мероприятий по созданию круглогодичного курорта "Горская", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 октября. Также власти регионов должны будут при актуализации показателей ввода жилья до 2030 года учесть увеличение градостроительного потенциала и дополнительного объема жилищного строительства на этих приоритетных территориях. Кроме того, федеральному правительству и региональным властям предстоит "обеспечить реализацию проектов по жилищному и коммерческому строительству во взаимосвязи с развитием инфраструктуры". "Правительству Санкт-Петербурга совместно с правительством Ленинградской области утвердить схему развития общественного транспорта города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уточнив региональные нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспечения территорий парковочным пространством (с учетом перспектив развития общественного транспорта)... Срок – 10 октября 2024 года", - указано в перечне поручений.
https://ria.ru/20240408/putin-1938699079.html
https://ria.ru/20240126/peterburg-1923767044.html
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санкт-петербург, россия, ленинградская область, владимир путин
Туризм, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Владимир Путин
В Петербурге и области определят приоритетные для туризма территории

В Петербурге и области определят приоритетные для развития туризма территории

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПетербург
Петербург - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил определить приоритетные территории для строительства и развития туризма в Петербурге и Ленобласти, в том числе с учетом создания круглогодичного курорта "Горская", а также утвердить схему развития общественного транспорта, уточнив нормативы обеспечения парковками.
Перечень поручений президента по итогам совещания о социально-экономическом развитии Санкт-Петербургской городской агломерации опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области... определить приоритетные территории для жилищного и иного строительства, развития туризма, в том числе с учетом реализации мероприятий по созданию круглогодичного курорта "Горская", - говорится в документе.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 октября. Также власти регионов должны будут при актуализации показателей ввода жилья до 2030 года учесть увеличение градостроительного потенциала и дополнительного объема жилищного строительства на этих приоритетных территориях.
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Кроме того, федеральному правительству и региональным властям предстоит "обеспечить реализацию проектов по жилищному и коммерческому строительству во взаимосвязи с развитием инфраструктуры".
"Правительству Санкт-Петербурга совместно с правительством Ленинградской области утвердить схему развития общественного транспорта города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уточнив региональные нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспечения территорий парковочным пространством (с учетом перспектив развития общественного транспорта)... Срок – 10 октября 2024 года", - указано в перечне поручений.
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