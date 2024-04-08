В Петербурге и области определят приоритетные для туризма территории
В Петербурге и области определят приоритетные для развития туризма территории
Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил определить приоритетные территории для строительства и развития туризма в Петербурге и Ленобласти, в том числе с учетом создания круглогодичного курорта "Горская", а также утвердить схему развития общественного транспорта, уточнив нормативы обеспечения парковками.
Перечень поручений президента по итогам совещания о социально-экономическом развитии Санкт-Петербургской городской агломерации опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области... определить приоритетные территории для жилищного и иного строительства, развития туризма, в том числе с учетом реализации мероприятий по созданию круглогодичного курорта "Горская", - говорится в документе.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 октября. Также власти регионов должны будут при актуализации показателей ввода жилья до 2030 года учесть увеличение градостроительного потенциала и дополнительного объема жилищного строительства на этих приоритетных территориях.
Путин призвал наращивать экономические возможности Петербурга
26 января, 21:04
Кроме того, федеральному правительству и региональным властям предстоит "обеспечить реализацию проектов по жилищному и коммерческому строительству во взаимосвязи с развитием инфраструктуры".
"Правительству Санкт-Петербурга совместно с правительством Ленинградской области утвердить схему развития общественного транспорта города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, уточнив региональные нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспечения территорий парковочным пространством (с учетом перспектив развития общественного транспорта)... Срок – 10 октября 2024 года", - указано в перечне поручений.