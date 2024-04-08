МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
МИД: западным СМИ дали указания молчать о количестве жертв теракта в "Крокусе"
Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил МИД России в Telegram-канале.
"Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", — говорится в публикации.
На Смоленской площади объяснили это стремлением не демонстрировать сочувствие и гуманизм в отношении россиян.
В министерстве отметили, что сразу после теракта западные медиа и чиновники организовали пиар-кампанию по отрицанию причастности украинских спецслужб. Так, СМИ поручили тиражировать версию, что в организации атаки участвовало "Исламское государство"*, отрицать связь исламистов с Киевом и западными спецслужбами, дискредитировать итоги расследования и продвигать теорию о "причастности российских спецслужб".
Теракт в "Крокусе"
Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.
По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".
В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.
Как подчеркивал директор ФСБ Александр Бортников, первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за этим преступлением также стоят США и Великобритания.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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