https://ria.ru/20240408/terakt-1938488796.html

МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"

МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024

МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"

Западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил МИД России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:26

2024-04-08T08:26

2024-04-08T15:31

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

брянская область

владимир путин

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил МИД России в Telegram-канале."Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", — говорится в публикации.На Смоленской площади объяснили это стремлением не демонстрировать сочувствие и гуманизм в отношении россиян.В министерстве отметили, что сразу после теракта западные медиа и чиновники организовали пиар-кампанию по отрицанию причастности украинских спецслужб. Так, СМИ поручили тиражировать версию, что в организации атаки участвовало "Исламское государство"*, отрицать связь исламистов с Киевом и западными спецслужбами, дискредитировать итоги расследования и продвигать теорию о "причастности российских спецслужб".Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.Как подчеркивал директор ФСБ Александр Бортников, первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за этим преступлением также стоят США и Великобритания.* Запрещенная в России террористическая организация.

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https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, сша, киев