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МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:26 08.04.2024 (обновлено: 15:31 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/terakt-1938488796.html
МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024
МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"
Западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил МИД России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:26
2024-04-08T15:31
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
владимир путин
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил МИД России в Telegram-канале."Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", — говорится в публикации.На Смоленской площади объяснили это стремлением не демонстрировать сочувствие и гуманизм в отношении россиян.В министерстве отметили, что сразу после теракта западные медиа и чиновники организовали пиар-кампанию по отрицанию причастности украинских спецслужб. Так, СМИ поручили тиражировать версию, что в организации атаки участвовало "Исламское государство"*, отрицать связь исламистов с Киевом и западными спецслужбами, дискредитировать итоги расследования и продвигать теорию о "причастности российских спецслужб".Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.Как подчеркивал директор ФСБ Александр Бортников, первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за этим преступлением также стоят США и Великобритания.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240408/terakt-1938470570.html
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россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл, сша, киев
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл, США, Киев
МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокусе"

МИД: западным СМИ дали указания молчать о количестве жертв теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в "Крокус Сити Холле", сообщил МИД России в Telegram-канале.
"Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", — говорится в публикации.
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Вчера, 00:46
На Смоленской площади объяснили это стремлением не демонстрировать сочувствие и гуманизм в отношении россиян.
В министерстве отметили, что сразу после теракта западные медиа и чиновники организовали пиар-кампанию по отрицанию причастности украинских спецслужб. Так, СМИ поручили тиражировать версию, что в организации атаки участвовало "Исламское государство"*, отрицать связь исламистов с Киевом и западными спецслужбами, дискредитировать итоги расследования и продвигать теорию о "причастности российских спецслужб".
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00

Теракт в "Крокусе"

Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.
По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".
Допрос обвиняемых в теракте в Крокус Сити Холле
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" назвали имя своего координатора
7 апреля, 22:48
В прошлый четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.
Как подчеркивал директор ФСБ Александр Бортников, первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за этим преступлением также стоят США и Великобритания.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Киевский халифат открыл массовый террор против России
25 марта, 08:00
 
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