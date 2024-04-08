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Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:46 08.04.2024 (обновлено: 01:31 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/terakt-1938470570.html
Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе"
Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024
Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе"
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х назвал лидеров США, Франции, Великобритании и Германии соучастниками... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T00:46
2024-04-08T01:31
теракт в "крокус сити холле"
дмитрий медведев
в мире
россия
украина
сша
франция
крокус сити холл
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х назвал лидеров США, Франции, Великобритании и Германии соучастниками теракта в "Крокус Сити Холле", а "украинских бандеровцев" — реальными заказчиками теракта."Ну что же, уважаемые лидеры США и европейских стран! Заявлений террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве и что они должны были пройти через дыру в российско-украинской границе, вам недостаточно? Теракт был заказан ИГИЛ*, не так ли? Реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства — все вы, Байден Макрон, Сунак, Шольц и другие подельники. Мы этого не забудем!" — написал Медведев.Накануне Первый канал опубликовал кадры допроса обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". Фигуранты дела назвали некоего Сайфулло координатором, обозначившим место атаки, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.По делу арестовали 11 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении оружием преступников.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за преступлением также стоят США и Великобритания.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
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дмитрий медведев, в мире, россия, украина, сша, франция, крокус сити холл, великобритания
Теракт в "Крокус Сити Холле", Дмитрий Медведев, В мире, Россия, Украина, США, Франция, Крокус Сити Холл, Великобритания
Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе"

Медведев назвал украинских бандеровцев реальными заказчиками теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х назвал лидеров США, Франции, Великобритании и Германии соучастниками теракта в "Крокус Сити Холле", а "украинских бандеровцев" — реальными заказчиками теракта.
"Ну что же, уважаемые лидеры США и европейских стран! Заявлений террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве и что они должны были пройти через дыру в российско-украинской границе, вам недостаточно? Теракт был заказан ИГИЛ*, не так ли? Реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства — все вы, Байден Макрон, Сунак, Шольц и другие подельники. Мы этого не забудем!" — написал Медведев.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
Накануне Первый канал опубликовал кадры допроса обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". Фигуранты дела назвали некоего Сайфулло координатором, обозначившим место атаки, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.

Теракт в "Крокусе"

Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
По делу арестовали 11 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении оружием преступников.
Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за преступлением также стоят США и Великобритания.
* Запрещенная в России террористическая организация
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Киевский халифат открыл массовый террор против России
25 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Дмитрий МедведевВ миреРоссияУкраинаСШАФранцияКрокус Сити ХоллВеликобритания
 
 
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