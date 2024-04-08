Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе"
Медведев назвал украинских бандеровцев реальными заказчиками теракта в "Крокусе"
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х назвал лидеров США, Франции, Великобритании и Германии соучастниками теракта в "Крокус Сити Холле", а "украинских бандеровцев" — реальными заказчиками теракта.
"Ну что же, уважаемые лидеры США и европейских стран! Заявлений террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве и что они должны были пройти через дыру в российско-украинской границе, вам недостаточно? Теракт был заказан ИГИЛ*, не так ли? Реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства — все вы, Байден Макрон, Сунак, Шольц и другие подельники. Мы этого не забудем!" — написал Медведев.
Теракт в "Крокусе"
Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.
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По делу арестовали 11 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении оружием преступников.
Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за преступлением также стоят США и Великобритания.
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