https://ria.ru/20240408/terakt-1938470570.html

Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе"

Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024

Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе"

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х назвал лидеров США, Франции, Великобритании и Германии соучастниками... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T00:46

2024-04-08T00:46

2024-04-08T01:31

теракт в "крокус сити холле"

дмитрий медведев

в мире

россия

украина

сша

франция

крокус сити холл

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х назвал лидеров США, Франции, Великобритании и Германии соучастниками теракта в "Крокус Сити Холле", а "украинских бандеровцев" — реальными заказчиками теракта."Ну что же, уважаемые лидеры США и европейских стран! Заявлений террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве и что они должны были пройти через дыру в российско-украинской границе, вам недостаточно? Теракт был заказан ИГИЛ*, не так ли? Реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства — все вы, Байден Макрон, Сунак, Шольц и другие подельники. Мы этого не забудем!" — написал Медведев.Накануне Первый канал опубликовал кадры допроса обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холле". Фигуранты дела назвали некоего Сайфулло координатором, обозначившим место атаки, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.По делу арестовали 11 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении оружием преступников.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за преступлением также стоят США и Великобритания.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

россия

украина

сша

франция

великобритания

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дмитрий медведев, в мире, россия, украина, сша, франция, крокус сити холл, великобритания